Говорять про "гнучкість": у РФ підтримали тиск США на Україну щодо ударів по НПЗ

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков висловився щодо ударів України по нафтопереробці. Зі слів Пєскова, Кремль позитивно ставиться до пропозиції Сполучених Штатів Америки, які вимагають припинення цих ударів, які начебто підіймають ціну на дизельне пальне. Які нові тези щодо загрози російським стратегічним об'єктам висловив Пєсков?

Заява Пєскова з'явилась вдень 14 вересня, через кілька годин після слів президента США Дональда Трампа, який обвинуватив Україну у проблемах з цінами на пальне, від яких потерпають його виборці-республіканці. Короткі коментарі речника Путіна опублікували у Telegram-каналах росЗМІ "РИА Новости" і ТАСС. Посадовець підтримав тиск США на українців, але ні словом не обмовився про те, що РФ також готові припинити удари по Україні у рамках енергетичного перемир'я.

Пєсков відповів на питання журналістів, які просили прокоментувати заклик Трампа до Зеленського. Речник Путіна пояснив, що "вихід російських нафтопродуктів з міжнародного експорту впливає на світові ринки" і що через це будь-які країни можуть долучитись для тиску на Україну, щоб повернути російський дизель. При цьому зауважується, що потрібно "спонукати Київ до більшої гнучкості та наблизити врегулювання конфлікту".

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Серед іншого, представник Путіна згадав про те, що після атак хуситів, яким США ніяк не протидіяли, вийшов з ладу нафтопровід у Саудівській Аравії й світові поставки упали на 4%. Зі слів Пєскова, ситуація на ринку нафтопродуктів пов'язана з бойовими діями у Перській затоці: не було закликів до США стати "більш гнучкими", щоб врегулювати "конфлікт".

Мирні переговори — Пєсков про удари України по НПЗ РФ Фото: Скриншот

Фокус писав про заяву Трампа, яка пролунала 13 вересня під час гри в гольф та спілкування з журналістами. Президент США висловився після того, як у США ціна дизелю досягнула 6 дол. за галон (1 галон — 3,8 л, тобто близько 70 грн/л). Трамп закликав Зеленського перестати бити по виробництву дизельного пального у РФ, тому ще саме це впливає на ціну, а не американська війна на Близькому Сході. Тим часом 11 вересня агентство Bloomberg з посиланням на Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило про зменшення нафтопереробки у РФ на 4 млн барелів на добу протягом 18 місяців: це падіння на 30%.

Мирні переговори — що відомо про можливість перемир'я

Зазначимо, після мирних переговорів 5-8 вересня джерела західних медіа в українській владі повідомили. що незабаром може іти мова про взаємне енергетичне перемир'я між РФ та Україною. Також зауважувалось, що предметні переговори почнуться, ймовірно, після виборів у Держдуму РФ 18-20 вересня.

Згодом з'явилась чітка відповідь Пєскова на ідею енергетичного перемир'я. У коментарі росЗМІ речник Путіна прямо сказав, що Кремль не планує ніякого енергетичного перемир'я і навіть не починатиме переговорів на цю тему. Причина такого рішення — енергетичне перемир'я буде вигідним Україні, тому РФ на це ніколи не погодиться. При цьому він наголосив, що мир буде лише після капітуляції України на умовах Путіна, озвучених на засідання МЗС РФ влітку 2024 року. Тим часом зять Трампа та спецпредставник США Джаред Кушнер після переговорів у РФ розповів, що лише від українців залежить завершення війни.

Нагадуємо глава офісу президента Кирило Буданов повідомив, коли почнуться тристоронні мирні переговори.