"Готуємося": Буданов анонсував тристоронні переговори з РФ і США і назвав терміни

Новий раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі може відбутися вже наступного місяця. В Офісі президента запевнили, що "готуються".

"Готуємося. На жовтень", – сказав очільник Офісу президента Кирило Буданов, коли його запитали, чи готується наступний раунд переговорів щодо миру, передає "Інтерфакс".

Буданов також підтвердив на полях зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука, що йдеться про трьохсторонній формат. Втім, він не став коментувати потенційне місце перемовин.

На зустрічі YES заяву також зробив спецперемовник президента США та його зять Джаред Кушнер. В вересні він вперше відвідав Київ разом із колегою Стівом Віткоффом, після того, як побував у Москві.

За його словами, території залишаються найскладнішим питанням переговорів щодо завершення війни. Кушнер зазначив, що Путін окреслив лінію, якої хоче досягти, однак Україна не погоджується відходити до неї. Завдання американської сторони як посередника — знайти рішення, яке не суперечитиме позиції України та водночас дозволить рухатися до завершення війни.

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Він стверджує, що США працюють над організацією тристоронньої зустрічі. За словами Кушнера, прямі переговори за участю обох сторін продуктивніші за "човникову дипломатію".

За останні дев'ять місяців сторони пропрацювали питання майбутньої архітектури безпеки та гарантій для України. Кушнер назвав суверенітет, безпеку та процвітання трьома складовими "справедливого результату" для України.

Спецперемовник Дональда Трампа заявляє, що американська сторона бачить бажання спробувати завершити війну з обох сторін, однак Україна та Росія поки по-різному бачать кінцевий результат.

"Путін наразі говорить, що хоче обговорювати шлях до врегулювання, однак чи підтвердяться ці слова діями, стане зрозуміло лише згодом", — зазначив Кушнер, підкресливши, що в США хочуть досягти врегулювання якомога швидше. Кушнер висловив сподівання, що протягом найближчих кількох тижнів вдасться оголосити наступні кроки переговорного процесу.

Нагадаємо, 6 вересня Стів Віткофф і Джаред Кушнер перебували в Києві, де провели перемовини з президентом Володимиром Зеленським, а також із європейськими партнерами. Напередодні вони відвідали Москву, де зустрілися із Путіним.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський має намір поговорити з Путіним, якщо глава Кремля у грудні буде присутній на зустрічі "Групи двадцяти" в Маямі.

Однак помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що президент України Володимир Зеленський має приїхати до Москви для зустрічі з главою Кремля.