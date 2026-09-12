"Готовимся": Буданов анонсировал трехсторонние переговоры с РФ и США и назвал сроки

Новый раунд переговоров о мире в трехстороннем формате может состояться уже в следующем месяце. В Офисе президента заверили, что "готовятся".

"Готовимся. На октябрь", — сказал глава Офиса президента Кирилл Буданов, когда его спросили, готовится ли следующий раунд мирных переговоров, сообщает "Интерфакс".

Буданов также подтвердил в кулуарах встречи YES в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука, что речь идет о трехстороннем формате. Впрочем, он не стал комментировать возможное место проведения переговоров.

На встрече YES с заявлением также выступил специальный представитель президента США и его зять Джаред Кушнер. В сентябре он впервые посетил Киев вместе со своим коллегой Стивом Виткоффом после визита в Москву.

По его словам, территориальные вопросы остаются самым сложным аспектом переговоров о прекращении войны. Кушнер отметил, что Путин обозначил линию, к которой он хочет прийти, однако Украина не согласна отступать до неё. Задача американской стороны как посредника — найти решение, которое не будет противоречить позиции Украины и в то же время позволит продвигаться к завершению войны.

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Он утверждает, что США работают над организацией трехсторонней встречи. По словам Кушнера, прямые переговоры с участием обеих сторон более продуктивны, чем "челночная дипломатия".

За последние девять месяцев стороны проработали вопросы будущей архитектуры безопасности и гарантий для Украины. Кушнер назвал суверенитет, безопасность и процветание тремя составляющими "справедливого результата" для Украины.

Специальный переговорщик Дональда Трампа заявляет, что американская сторона видит желание обеих сторон попытаться положить конец войне, однако Украина и Россия пока по-разному представляют себе конечный результат.

"Путин сейчас заявляет, что хочет обсудить пути урегулирования, однако подтвердятся ли эти слова делами, станет ясно лишь со временем", — отметил Кушнер, подчеркнув, что в США стремятся достичь урегулирования как можно скорее. Кушнер выразил надежду, что в течение ближайших нескольких недель удастся объявить о следующих шагах в переговорном процессе.

Напомним, 6 сентября Стив Виткофф и Джаред Кушнер находились в Киеве, где провели переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а также с европейскими партнерами. Накануне они посетили Москву, где встретились с Путиным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить с Путиным, если глава Кремля в декабре примет участие во встрече "Группы двадцати" в Майами.

Однако помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву для встречи с главой Кремля.