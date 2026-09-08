Взимку між РФ та Україною можуть встановити енергетичне перемир'я: що відомо

Україна та Росія можуть оголосити енергетичне перемир'я взимку 2026-2027 року, повідомили медіа. Ідеться про тимчасове припинення ударів, а не про тривалий мир.

Інформацію про можливе енергетичне перемир'я взимку увечері 8 вересня опублікувало медіа "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела. Про це начебто домовились спецпредставники Дональда Трампа під час переговорів у Москві.

Анонімний співрозмовник журналістів розповів про головні результати поїздки спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у РФ. Головний результат — це виявлення в оточення Путін більш миролюбних посадовців, ніж звичні "яструби", які штовхають до продовження війни. Більш миролюбною стороною, як з'ясувалось, виступають помічники російського президента — Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Зі слів джерела, вони переконують Путіна у "можливості дипломатії". При цьому наголошується, що справді можливе перемир'я у вигляді паузи в ударах по енергетичній інфраструктурі.

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"Україна та Росія можуть оголосити обмежене перемир'я цієї зими. Зокрема, розглядається взаємна пауза в ударах по енергетиці", — ідеться у матеріалі медіа.

Перемир'я між Україною та РФ — інформація про припинення вогню взимку 2026-2027 року Фото: Скриншот

Співрозмовник "РБК-Україна" також пояснив, як американці переконали Путіна не збільшувати ескалацію. Спецпредставники Дональда Трампа сказали, що попередні удари по енергетиці України не примусили українців здатись, тому у новому сезоні це не має змісту і можна зробити взаємну паузу. Крім того, джерело припустило, що до виборів у Держдуму РФ "дипломатичних проривів" не буде, а потім можливе відновлення мирних переговорів.

"Можливий тристоронній або навіть чотиристоронній (із залученням низки європейських країн) саміт, найімовірніше, в одній із країн Перської затоки", — уточнив посадовець, який говорив з журналістами.

Перемир'я між Україною та РФ — що відомо про переговори

Фокус писав про перебіг мирних переговорів 5-8 вересня, у яких брали участь спецпредставники США. 5 вересні Віткофф та Кушнер зустрілись з Путіним: зі слів помічника російського диктатора Юрія Ушакова, зустріч була "дуже корисною". Також з'ясувалось, що говорили близько трьох годин у формальній обстановці та за обідом. Американці презентували оновлений мирний план Трампа та пообіцяли врахувати побажання Кремля. Після цього, 6 вересня, вони прибули у Київ та зустрілись з президентом України Володимиром Зеленським та з представниками Британії, Франції та Німеччини. Зі слів Зеленського, говорили, серед іншого, про надання ракет ППО.

Нагадуємо, 8 вересня стало відомо про телефонну розмову Путіна і Трампа: росЗМІ повідомили, які теми обговорив очільник Кремля з главою Білого дому. Тим часом з'явилась заява речника Кремля Дмитра Пєскова, який припустив відновлення тристоронніх переговорів.