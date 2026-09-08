Всупереч словам Лаврова: у Кремлі заявили, що готові до тристоронніх мирних переговорів

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков висловився щодо мирних переговорів, і при цьому озвучив тези, частково протилежні заявам глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Пєсков запевнив, що Кремль готовий відновити тристоронні зустрічі з українською та американськими делегаціями. Чим особливі основні тези Кремля, які пролунали за різних обставин для різних аудиторій?

Слова Пєскова про тристоронні зустрічі пролунали на брифінгу для індійських медіа, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ ТАСС. Окрім того, представник Кремля заявив, що Москва впевнена у перемозі у війні РФ проти України й що ця перемога начебто "дуже близько".

Брифінг для індійських медіа відбувся після звернення прем'єр-міністра Індії Наредра Моді, який в очі сказав Путіну, що пора завершувати війну, та за три дні до ще однієї зустрічі російського диктатора з індійським прем'єром у Нью-Делі на саміті БРІКС. Пєсков заявив, що "РФ очікує на відновлення тристоронніх переговорів РФ, США та України". При цьому окремо наголошувалось, що Київ "винен" у продовженні війни, оскільки не капітулює перед Москвою. Серед іншого, речник Кремля відзначив особливі миротворчі зусилля США та Індії: про миротворчі зусилля Китаю у заяві не згадали.

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Інші тези Пєскова стосувались відносин РФ та Індії: ішлося про контракт на постачання Су-35 (сподіваються, що вони таки надійдуть в індійську армію) та про повернення на батьківщину індійців, які завербувались у ЗС РФ.

Мирні переговори — заява Пєскова щодо тристоронньої зустрічі РФ, США та України Фото: Скриншот

Остання зустріч у тристоронньому форматі делегацій США, РФ та України відбулась майже рік тому, 4-5 лютого 2026 року в Абу-Дабі (ОАЕ). Москва відмовилась продовжувати переговори та заявила, що повернеться, коли повністю окупує підконтрольну Україні частину Донецької області.

Мирні переговори — заява Лаврова щодо війни

Заява глави МЗС Сергія Лаврова пролунала під час інтерв'ю російській пропагандистці Юлії Меньшовій, яке з'явилось на YouTube. На питання щодо мирних переговорів посадовець відповів, що РФ планує досягнути усіх поставлених цілей, і це відбудеться не дипломатичним, а військовим шляхом, хоча переговорний шлях був би для Москви "більш бажаним". При цьому він казав, що переговори щодо врегулювання війни наразі не ведуться. Тим часом вдень 8 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що справді відновлюються тристоронні мирні переговори РФ, України та США. Дата першої зустрічі, яка відбудеться після річної перерви, не озвучувалась, а можливі місця — ОАЕ, Швейцарія чи Туреччина.

Зазначимо, 5-6 вересня спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели мирні переговори у Москві та Києві. У Москві вони спершу подякували Путіну за зустріч, а потім, згідно з витоками медіа, вислухали кількагодинну історичну лекцію про передумови вторгнення в Україну. У Київ переговорники приїхали потягом з Жешува: відповіли на питання медіа та мали зустріч з представниками Європи та Зеленським й розмову з Зеленським тет-а-тет. Серед іншого, могла іти мова про оновлений мирний план Трамп, за яким неокуповану частину Донеччини можуть віддати під контроль міжнародних сил.

Нагадуємо, у вересні сталась перша офіційна зустріч глави МЗС України Андрія Сибіги зі своїм індійським колегою: посадовець заявив, що незабаром будуть важливі новини, а перед цим сказав про стурбованість через закриття Чорного моря для вивезення зерна.