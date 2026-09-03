"Ні канікул, ні пауз": у МЗС розповіли про нову фазу мирних переговорів та роль США (відео)

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга висловився щодо мирних переговорів та можливу паузу через ситуацію у світі. Посадовець порадив українцями стежити за новинами, оскільки буде інформація про мирні зусилля. Заява пролунала під час важливої зустрічі з представником Індії, з яким говорили про проблеми на Чорному морі. Що сказав Сибіга про новий етап мирних переговорів та яке ставлення РФ до цього питання?

Переговори щодо завершення війни не припинялись, і також збереглись контакти з перемовниками зі Сполучених Штатів Америки, заявив Сибіга. Заява пролунала під час пресконференції разом з міністром закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкарою. Зауважмо, що візит в Україну відбувся після критики Путіна, озвучену прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді під час зустрічі на ШОС

Мирні переговори — Сибіга про завершення війни, Чорне море та співпрацю з Індією

Медіа озвучили питання щодо мирних переговорів, які, схоже, стали на паузу. У відповідь Сибіга сказав, що не було "ні пауз, ні канікул" та наголосив, що на новому етапі все сильнішу роль відіграватиме дипломатія. У завершенні війни РФ надзвичайно велике значення відіграє участь американської сторони, зауважив посадовець. Далі він нагадав про продовження контактів президента Володимира Зеленського з переговорною групою США і запевнив, що є "регулярний контакт".

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"Ось цей діалог, ну, не переривався. І я, я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами. Я вважаю, що з відновленням в Україні не було ні канікул, ні пауз. А зараз ми будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням активної політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому слідкуйте за новинами", — уточнив дипломат.

Глава МЗС також розповів, про що говорив з індійським колегою, який приїхав в Україну під час посилених ударів РФ. З'ясувалось, що головні обговорювані питання — це "свобода судноплавства в Чорному морі та глобальна продовольча безпека" та "наша двостороння співпраця". Далі нагадав, що товарообіг між країнами становить 2,6 млн дол. і що його можна збільшити у сфері "енергетики, інфраструктурі, транспорті, аграрному секторі, фармацевтиці, цифровізації, машинобудуванні". Окремо говорили про продовольчу безпеку, якій загоджують дії РФ у Чорному морі, й висловив сподівання, що разом з Індією Україна здолає цю загрозу.

"Блокування життєво важливих шляхів постачання українського продовольства загрожує голодом та кризою мільйонам людей у світі. Ми вдячні Індії за увагу та спільні зусилля задля вирішення цієї проблеми", — сказав Сибіга.

Мирні переговори — що відомо

Глава МЗС РФ Сергій Лавров 3 вересня висловився щодо можливості мирних переговорів. Зі слів Лаврова, Україна та Захід пропонують заморозити війну по лінії боїв, але Москва відхиляє цю пропозицію, бо так збережеться "український нацизм".

Фокус писав про політичні події та заяви, пов'язані з мирними переговорами та завершенням війни РФ проти України. Серед інших, з цього приводу висловився глава ГУР Кирило Буданов. Зі слів Буданова, вже у вересні може відбутись зустріч між представниками України та РФ: теза пролунала до безупинних дронових атак, які Кремль почав з 1 вересня. Крім того, глава ОП повідомив, що особисто звертався до Москви щодо повітряного перемир'я, але пропозицію відкинули й натомість почали ескалацію.

Тим часом 25 серпня у Москві побував глава ЦРУ Джон Реткліфф. Медіа писали з посиланням на власні джерела, що могла іти мова про завершення війни та досягнення миру, які відкинули у Кремлі. Згодом стало відомо, що Зеленський кілька днів тому спілкувався телефоном з представниками Трампа, Віткоффом і Кушнером.

Нагадуємо, 2 вересня президент Зеленський заявив, що повітряний простір РФ слід звільнити від цивільних літаків, оскільки там літатимуть українські дрони.