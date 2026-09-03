"Ни каникул, ни пауз": в МИД рассказали о новой фазе мирных переговоров и роли США (видео)

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался по поводу мирных переговоров и возможной паузы в связи с ситуацией в мире. Чиновник посоветовал украинцам следить за новостями, поскольку будет появляться информация о мирных усилиях. Заявление прозвучало во время важной встречи с представителем Индии, с которым обсуждались проблемы в Черном море. Что сказал Сибига о новом этапе мирных переговоров и каково отношение РФ к этому вопросу?

Переговоры о прекращении войны не прекращались, и также сохранялись контакты с переговорщиками из Соединенных Штатов Америки, заявил Сибига. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции совместно с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкарой. Отметим, что визит в Украину состоялся после критики Путина, озвученной премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время встречи в ШОС

Мирные переговоры — Сибига о завершении войны, Черном море и сотрудничестве с Индией

СМИ подняли вопрос о мирных переговорах, которые, похоже, приостановились. В ответ Сибига заявил, что не было "ни пауз, ни перерывов", и подчеркнул, что на новом этапе все более важную роль будет играть дипломатия. В завершении войны РФ чрезвычайно большое значение играет участие американской стороны, отметил чиновник. Далее он напомнил о продолжении контактов президента Владимира Зеленского с переговорной группой США и заверил, что существует "регулярный контакт".

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"Вот этот диалог не прерывался. И я рекомендую вам сейчас следить за новостями. Я считаю, что в процессе восстановления в Украине не было ни каникул, ни пауз. А сейчас мы будем иметь новую динамику в мирных усилиях с возвращением активной политико-дипломатической фазы во многих столицах мира. Поэтому следите за новостями", — отметил дипломат.

Глава МИД также рассказал, о чем он беседовал со своим индийским коллегой, который прибыл в Украину в период усиленных ударов РФ. Выяснилось, что основными обсуждаемыми вопросами были "свобода судоходства в Черном море и глобальная продовольственная безопасность", а также "наше двустороннее сотрудничество". Далее он напомнил, что товарооборот между странами составляет 2,6 млн долл. и что его можно увеличить в сферах "энергетики, инфраструктуры, транспорта, аграрного сектора, фармацевтики, цифровизации, машиностроения". Отдельно обсуждали вопрос продовольственной безопасности, которой угрожают действия РФ в Черном море, и выразил надежду, что вместе с Индией Украина преодолеет эту угрозу.

"Блокировка жизненно важных путей поставок украинского продовольствия грозит голодом и кризисом миллионам людей во всем мире. Мы благодарны Индии за внимание и совместные усилия по решению этой проблемы", — сказал Сибига.

Мирные переговоры — что известно

Глава МИД РФ Сергей Лавров 3 сентября высказался по поводу возможности мирных переговоров. По словам Лаврова, Украина и Запад предлагают заморозить войну по линии фронта, но Москва отвергает это предложение, поскольку в таком случае сохранится "украинский нацизм".

Фокус писал о политических событиях и заявлениях, связанных с мирными переговорами и завершением войны РФ против Украины. Среди прочих, по этому поводу высказался глава ГУР Кирилл Буданов. По словам Буданова, уже в сентябре может состояться встреча между представителями Украины и РФ: этот тезис прозвучал на фоне непрекращающихся атак дронов, которые Кремль начал с 1 сентября. Кроме того, глава ОП сообщил, что лично обращался к Москве по поводу воздушного перемирия, но предложение отклонили и вместо этого начали эскалацию.

Между тем 25 августа Москву посетил глава ЦРУ Джон Ретклифф. СМИ писали со ссылкой на собственные источники, что речь могла идти о завершении войны и достижении мира, что было опровергнуто в Кремле. Впоследствии стало известно, что Зеленский несколько дней назад общался по телефону с представителями Трампа, Виткоффом и Кушнером.

Напоминаем, что 2 сентября президент Зеленский заявил, что воздушное пространство РФ следует освободить от гражданских самолетов, поскольку там будут летать украинские дроны.