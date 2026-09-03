"Замораживание конфликта — это возрождение нацизма": Лавров вновь выдвинул ультиматум о прекращении войны

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва "дала бы добро на возрождение нацизма", если бы согласилась на предложение о замораживании войны в Украине и сохранении власти в Киеве.

Лавров выступил с рядом заявлений о российско-украинской войне и попытках урегулирования конфликта, в очередной раз обвинив западные страны в отсутствии поддержки России и выдвинув ультиматум. Об этом он говорил 3 сентября во время Восточного экономического форума, сообщают российские СМИ.

Глава российского МИД обвинил Украину и Запад в том, что они не намерены прекращать войну. В Кремле считают, что нынешние предложения со стороны Киева и его партнеров свидетельствуют о стремлении "заморозить конфликт".

"Помимо того, что они хотят добиться по итогам этого конфликта, во-первых, они стремятся не урегулировать его, а заморозить, сохраняя эту угрозу на наших границах", — заявил Лавров.

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Российский чиновник также добавил, что если бы Москва пошла на это, то это открыло бы путь к "возрождению нацизма".

"Если бы мы пошли на это и сказали: „Ну да, нашим людям хочется жить как-то комфортно. Мы согласны, пусть останется этот режим, прекращаем боевые действия", — то есть мы дали бы добро на возрождение нацизма в прямом смысле", — выдал очередную порцию оправданий продолжения агрессии против Украины Лавров.

Он также утверждает, что все принципы, на основе которых РФ в свое время признавала независимость Украины, сейчас "выброшены на свалку". Глава российской дипломатии в очередной раз выдвинул требование к международному сообществу учитывать территориальные захваты РФ. По его словам, никакие "реалисты" не могут требовать мирного урегулирования без учета так называемых "реалий на местах".

В своём выступлении Лавров также выразил возмущение тем, что США и другие западные страны "открыто поощряют теракты в Киеве" и не оказывают давления на Украину с целью восстановления статуса русского языка или прекращения давления на УПЦ (МП).

Отдельно глава МИД РФ прокомментировал систематические удары Украины по российской авиации и критически важной инфраструктуре. По мнению Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский этими атаками "рассчитывает на дестабилизацию ситуации и восстание внутри России".

Напомним, 1 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что переговоры между Украиной и Россией приостановлены, и пригрозил новыми массированными ударами по украинской энергетике.

Кроме того, ранее Путин заявил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что Россия движется по пути прекращения войны в Украине.