"Замороження конфлікту — це відродження нацизму": Лавров знову висунув ультиматум щодо закінчення війни

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва "дала б дозвіл на відродження нацизму", якби погодилася на пропозицію про заморожування війни в Україні та збереження влади у Києві.

Лавров виступив з низкою заяв про російсько-українську війну і спроби врегулювання конфлікту, вчергове звинувативши країни Заходу у відсутності підтримки Росії і висунувши ультиматум. Про це він говорив 3 вересня під час Східного економічного форуму, передають російські ЗМІ.

Глава російського МЗС звинуватив Україну і Захід у тому, що вони не мають намірів припиняти війну. У Кремлі вважають, що чинні пропозиції з боку Києва і партнерів свідчать про прагнення "заморозити конфлікт".

"Крім того, що вони хочуть створити за підсумками цього конфлікту, по-перше, вони хочуть не врегулювати його, а заморозити, зберігаючи цю загрозу на наших кордонах", — заявив Лавров.

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Російський посадовець також додав, що у випадку, якби Москва на це пішла, то це б відкрило шлях до "відродження нацизму".

"Якби ми на це пішли і сказали: "Ну так, нашим людям хочеться якось комфортно. Ми погоджуємося, нехай залишиться цей режим, припиняємо бойові дії", — тобто ми дали б добро на відродження нацизму в прямому сенсі", — видав чергову порцію виправдання продовження агресії проти України Лавров.

Він також стверджує, що всі принципи, на основі яких РФ свого часу визнавала незалежність України, зараз "викинуті на смітник". Глава російської дипломатії вкотре висунув вимогу до міжнародної спільноти зважати на територіальні захоплення РФ. За його словами, жодні "реалісти" не можуть вимагати мирного врегулювання без урахування так званих "реалій на землі".

У своєму виступі Лавров також висловив обурення тим, що США та інші країни Заходу "відкрито заохочують теракти Києва" і не тиснуть на Україну щодо повернення статусу російської мови чи скасування тиску на УПЦ (МП).

Окремо очільник МЗС РФ прокоментував систематичні удари України по російській авіації та критичній інфраструктурі. На думку Лаврова, президент України Володимир Зеленський цими атаками "розраховує на дестабілізацію ситуації та повстання всередині Росії".

Нагадаємо, 1 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що переговори між Україною та Росією призупинені і пригрозив новими масованими ударами по українській енергетиці.

Також раніше Путін заявив прем'єру Індії Нарендрі Моді, що Росія рухається шляхом закінчення війни в Україні.