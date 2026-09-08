Вопреки словам Лаврова: в Кремле заявили, что готовы к трехсторонним мирным переговорам

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков высказался по поводу мирных переговоров и при этом озвучил тезисы, частично противоречащие заявлениям главы МИД РФ Сергея Лаврова. Песков заверил, что Кремль готов возобновить трехсторонние встречи с украинской и американскими делегациями. Чем особенны основные тезисы Кремля, прозвучавшие в разных обстоятельствах для разных аудиторий?

Слова Пескова о трехсторонних встречах прозвучали на брифинге для индийских СМИ, как сообщается в Telegram-канале российского информационного агентства ТАСС. Кроме того, представитель Кремля заявил, что Москва уверена в победе в войне РФ против Украины и что эта победа якобы "очень близка".

Брифинг для индийских СМИ состоялся после выступления премьер-министра Индии Нарендры Моди, который прямо сказал Путину, что пора заканчивать войну, и за три дня до очередной встречи российского диктатора с индийским премьером в Нью-Дели на саммите БРИКС. Песков заявил, что "Россия ожидает возобновления трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной". При этом отдельно подчеркивалось, что Киев "виноват" в продолжении войны, поскольку не капитулирует перед Москвой. Среди прочего, пресс-секретарь Кремля отметил особые миротворческие усилия США и Индии: о миротворческих усилиях Китая в заявлении не упомянули.

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Другие высказывания Пескова касались отношений между РФ и Индией: речь шла о контракте на поставку Су-35 (надеются, что они всё-таки поступят в индийскую армию) и о возвращении на родину индийцев, которые поступили на службу в ВС РФ.

Мирные переговоры — заявление Пескова по поводу трехсторонней встречи между РФ, США и Украиной Фото: Скриншот

Последняя встреча в трехстороннем формате делегаций США, РФ и Украины состоялась почти год назад, 4-5 февраля 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ). Москва отказалась продолжать переговоры и заявила, что вернётся, когда полностью оккупирует подконтрольную Украине часть Донецкой области.

Мирные переговоры — заявление Лаврова о войне

Заявление главы МИД Сергея Лаврова прозвучало в ходе интервью российской пропагандистке Юлии Меньшовой, которое появилось на YouTube. На вопрос о мирных переговорах чиновник ответил, что РФ планирует достичь всех поставленных целей, и это произойдет не дипломатическим, а военным путем, хотя переговорный путь был бы для Москвы "более желательным". При этом он отметил, что переговоры об урегулировании войны пока не ведутся. Между тем днём 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действительно возобновляются трёхсторонние мирные переговоры между РФ, Украиной и США. Дата первой встречи, которая состоится после годичного перерыва, не озвучивалась, а возможные места — ОАЭ, Швейцария или Турция.

Отметим, что 5–6 сентября специальные представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели мирные переговоры в Москве и Киеве. В Москве они сначала поблагодарили Путина за встречу, а затем, согласно утечкам в СМИ, выслушали многочасовую историческую лекцию о предпосылках вторжения в Украину. В Киев переговорщики приехали на поезде из Жешува: ответили на вопросы СМИ, встретились с представителями Европы и Зеленским, а также провели беседу с Зеленским тет-а-тет. Среди прочего, речь могла идти об обновленном мирном плане Трампа, согласно которому неоккупированную часть Донецкой области могут передать под контроль международных сил.

Напоминаем, что в сентябре состоялась первая официальная встреча главы МИД Украины Андрея Сибиги со своим индийским коллегой: чиновник заявил, что в ближайшее время появятся важные новости, а перед этим выразил обеспокоенность в связи с закрытием Черного моря для вывоза зерна.