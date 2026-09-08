"Будем достигать целей на поле боя": Лавров выступил с угрозами Украине и Западу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отсутствие компромиссов со стороны Запада Россия будет достигать своих целей в Украине военным путем, а не посредством переговоров.

Об этом он заявил в интервью Юлии Меньшовой, которое было опубликовано на YouTube-канале "Сама Меньшова".

По словам министра, если западная дипломатия не поддержит компромиссные инициативы, Россия будет достигать своих целей "не за столом переговоров, а на поле боя", как это, по его словам, неоднократно подтверждал президент РФ Владимир Путин. Лавров добавил, что переговорный путь был бы для Москвы более предпочтительным.

Он также заявил, что переговоры об урегулировании войны в настоящее время не ведутся.

"Отсутствие внешних признаков конструктивных переговоров не означает, что они продолжаются. Их нет", — сказал Лавров.

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Кроме того, министр утверждает, что у Запада было много возможностей заключить мир, но каждый раз он не позволял Украине это сделать. Именно поэтому, по его словам, западным странам не стоит спешить с новыми инициативами по украинскому вопросу.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с американскими представителями состоялась в субботу, 5 сентября, и длилась более трёх часов.

В ходе переговоров специальный посланник президента США Стив Виткофф несколько раз поблагодарил Путина, в частности за его согласие не наносить удары по Киеву в течение трёх дней.

Напомним, 7 сентября газета Le Monde сообщила, когда Россия может быть готова вернуться к мирным переговорам.

Ранее Стив Виткофф заявил, что после встреч с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским удалось добиться "существенного прогресса".