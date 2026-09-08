"Будемо досягати цілей на полі бою": Лавров виступив із погрозами Україні та Заходу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що за відсутності компромісів із боку Заходу Росія досягатиме своїх цілей в Україні військовим шляхом, а не через переговори.

Про це він заявив в інтерв'ю Юлії Меньшовій, яке опублікували на YouTube-каналі “Сама Меньшова”.

За словами міністра, якщо західна дипломатія не підтримує компромісні ініціативи, Росія буде досягати своїх цілей “не за столом переговорів, а на полі бою”, як це, за його словами, неодноразово підтверджував президент РФ Володимир Путін. Лавров додав, що переговорний шлях був би для Москви більш бажаним.

Він також заявив, що переговори щодо врегулювання війни наразі не ведуться.

“Відсутність зовнішніх ознак спокійних переговорів не означає, що вони тривають. Їх немає”, — сказав Лавров.

Окрім цього, міністр стверджує, що Захід мав багато можливостей укласти мир, але щоразу не дозволяв Україні це зробити. Саме тому, за його словами, західним країнам не варто поспішати з новими ініціативами щодо українського питання.

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Нагадаємо, зустріч президента Росії Володимира Путіна з американськими представниками відбулася в суботу, 5 вересня, і тривала понад три години.

Під час переговорів спецпосланець президента США Стів Віткофф кілька разів подякував Путіну, зокрема за його згоду не завдавати ударів по Києву протягом трьох днів.

Нагадаємо, 7 вересня Le Monde повідомило, коли Росія може бути готова повернутися до мирних переговорів.

Раніше Стів Віткофф заявив, що після зустрічей із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським вдалося досягти “суттєвого прогресу”.