Трамп подписал закон о "адских санкциях" против РФ: что ждет агрессора (фото)

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, об "адских санкциях" против РФ. Теперь глава Белого дома получит ряд полномочий по введению санкций в отношении страны-агрессора.

В Белом доме отмечают, что соответствующий закон глава государства подписал днём 18 сентября. Об этом говорится в заявлении администрации действующего президента США.

В пятницу, 18 сентября 2026 года, президент подписал следующие законы: H.R. 5334, "Закон Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана 2026 года", который разрешает и расширяет предусмотренные законом санкции, тарифы и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций в отношении Ирана как отмечается на сайте Белого дома.

В соответствии с положениями этого документа правительство США наделено правом расширить санкции, пошлины и ряд других ограничений в отношении РФ, а также продолжить санкционное давление на Иран. Согласно условиям нормативного акта, Трамп получает возможность ввести санкции в отношении высшего руководства РФ, олигархов и членов их семей, банковского и энергетического секторов, а также судов так называемого теневого флота РФ.

Кроме того, закон наделяет президента США полномочиями вводить пошлины в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей. Соответствующим нарушителям грозит замораживание активов и введение пошлин в размере до 500% в отношении стран, которые будут помогать обходить введенные ограничения.

Видео дня

Киев приветствует решение Трампа о "адских санкциях"

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Трампа о подписании закона о "адских санкциях" против РФ. Он добавил, что покойный сенатор Грэм "всегда говорил, как важно не ослаблять давление на Россию, ужесточать санкции и искать путь к миру".

Благодарю президента Трампа за подписание этого чрезвычайно важного закона. Благодарю всех сенаторов и членов Палаты представителей, поддержавших его. Лучшим способом почтить память Линдси станет полноценная и скорейшая реализация положений этого закона. А лучшей наградой для всех, кто помогает нам оказывать давление на Россию ради прекращения войны, станет мир. Мир и устранение всех проблем и вызовов, которые принесла эта война написал Зеленский

Президент добавил, что новый закон позволит администрации главы США принимать меры в отношении санкций, поскольку такие действия повлияют на завершение войны. В частности, как подчеркнул Зеленский, это коснется "тех столиц, где принимаются решения о закупке российской нефти, предоставлении России финансовых услуг и вовлечении российских компаний, связанных с Путиным и войной, в обычные деловые отношения в других странах".

Сенатор Грэм ни на мгновение не сомневался, что у Америки достаточно сил для борьбы с диктаторами и достижения результатов, если действовать ПРАВИЛЬНО добавил президент Украины

Ранее Фокус сообщал о том, как Конгресс США окончательно принял законопроект о "адских санкциях". В целом законопроект поддержали 262 конгрессмена, против выступили 159.

Впоследствии стало известно, что в Кремле отреагировали на введение "адских" санкций против РФ. Дмитрий Песков заявил, что Москва следит за дальнейшими действиями США.