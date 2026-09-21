Усманову простили санкции ради трех лет давления на РФ: в ЕС приняли странный компромисс

Евросоюз продлил санкции в отношении тысяч российских граждан и компаний сразу на три года, но при этом одобрил возможное исключение Усманова и Фридмана из списка.

Страны Евросоюза согласовали масштабное продление персональных санкций в отношении более тысячи российских физических и юридических лиц. Главным изменением стал срок действия санкций: их продлили сразу на три года, хотя ранее Брюссель пересматривал и обновлял эти списки каждые 6 или 12 месяцев. Соответствующее пакетное соглашение было принято послами 27 стран-членов ЕС 21 сентября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным источников, принятое решение стало результатом нескольких недель сложных переговоров.Срок действия предыдущих ограничений истекал в ночь на 22 сентября, и представители стран-членов долгое время не могли прийти к компромиссу, из-за чего срок действующих санкций ранее пришлось продлить лишь на неделю.

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Стоит отметить новый срок действия санкций — три года. Это значительно более длительный период, чем было до сих пор, ведь раньше санкции продлевались каждые шесть или 12 месяцев.

Отметим, что речь идет о режиме санкций ЕС в отношении лиц и организаций, которые считаются причастными к действиям, угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. По данным Совета ЕС, под эти ограничения подпадают почти 3 тысячи физических и юридических лиц.

Среди основных персональных ограничений — запрет на въезд в страны ЕС и транзит через их территорию, замораживание активов, а также запрет европейским гражданам и компаниям предоставлять средства лицам, подпадающим под санкции.

В то же время на момент публикации Reuters решение ещё не было окончательно оформлено. Дипломаты отмечают, что соглашение послов предусматривает процедуру возражений: у правительств стран ЕС ещё есть несколько часов, чтобы окончательно подтвердить решение или заблокировать его.

Кого могут исключить из санкционного списка

Отдельной частью соглашения является решение в отношении двух российских миллиардеров. Речь идет о том, что в рамках этого пакетного соглашения дипломаты договорились снять ограничения с двух российских бизнесменов — Алишера Усманова и Михаила Фридмана, в отношении которых санкции действуют с 2022 года.

Так, отмены персональных санкций в отношении Алишера Усманова добивались Франция и Словакия. По данным европейских дипломатов, Париж оказался под давлением Азербайджана, где ранее были задержаны как минимум два французских гражданина. Правда, Франция официально не комментировала свою позицию в отношении Усманова.

Стоит отметить, что в решении о его включении в список Евросоюз указал в 2022 году, что у бизнесмена "особенно тесные связи" с Владимиром Путиным. Санкции против него предусматривают, в частности, замораживание активов и запрет на поездки в ЕС.

А вот исключение миллиардера Михаила Фридмана из списка потребовал Люксембург. Причиной послужил его иск в арбитражный суд о взыскании с Люксембурга 16 млрд долларов. Власти страны отметили, что сохранение санкций только против Фридмана в случае исключения Усманова ослабило бы их юридическую позицию в суде.

Если договоренность послов 27 стран-членов ЕС, достигнутая 21 сентября, будет окончательно утверждена, то санкции в отношении почти 3 тысяч человек и организаций будут действовать в течение трёх лет, тогда как Усманов и Фридман будут исключены из соответствующего санкционного списка.

Санкции ЕС против России

Санкции ЕС против России представляют собой самый масштабный пакет ограничений в современной истории. По состоянию на июль 2026 года Евросоюз принял 21 пакет санкций, а отдельные ограничения регулярно пересматриваются и продлеваются. Все санкции делятся на две основные категории: персональные и экономические (секторальные).

Персональные санкции распространяются примерно на 3 тысячи физических и юридических лиц и предусматривают, в частности, замораживание активов, запрет на въезд и транзит через ЕС, а также запрет на предоставление лицам, подпадающим под санкции, средств или экономических ресурсов.

Экономические ограничения затрагивают финансовый, энергетический, торговый, транспортный, технологический и оборонный секторы России, в частности ограничение доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, запреты на импорт ряда российских энергоносителей и экспорт в РФ товаров и технологий двойного назначения.

Отдельным направлением стали меры против российского "теневого флота", ограничение доступа в порты, запрет на использование европейских транспортных и других услуг, а также санкции против компаний из третьих стран, помогающих обходить установленные ограничения.

В ЕС также заморожено около 210 млрд евро активов Центрального банка России, а чрезвычайные доходы от их замораживания используются в рамках механизмов финансовой поддержки Украины.

Напомним, осенью ЕС планирует представить самый масштабный с начала полномасштабной войны пакет санкций против России. По словам Каи Каллас, после его принятия число российских физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, может увеличиться примерно на треть.

Кроме того, мы сообщали, что 18 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон H.R. 5334, который расширяет санкционные и тарифные инструменты США в отношении России. Закон, в частности, дает президенту полномочия вводить пошлины до 100% в отношении стран, закупающих российскую нефть и газ, а также ужесточает ограничения в отношении российских банков, энергетики и "теневого флота".