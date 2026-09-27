За прикладом Усманова та Фрідмана: мільярдери з РФ шукають шлях зняти з себе санкції ЄС — ЗМІ

Російські мільярдери вивчають, як олігархам Алішеру Усманову та Михайлу Фрідману вдалося уникнути санкцій ЄС завдяки "шпигунському кейсу". Та ЗМІ кажуть, що мало хто з наближених до Кремля бізнесменів скористаються такими можливостями, щоби обійти обмеження Європи.

Щонайменше двоє бізнесменів планують детально розібрати кейс Фрідмана, сподіваючись використати його у власних юридичних спорах. Про це повідомляє Bloomberg.

Водночас більшість співрозмовників Bloomberg не вважають, що рішення ЄС автоматично відкриває для інших олігархів простий шлях до зняття обмежень. На їхню думку, виключення Усманова та Фрідмана стало результатом специфічних обставин, зокрема політичного лобіювання та юридичного тиску.

Одним із можливих інструментів може стати інвестиційний арбітраж. Російський юрист Сергій Гландін заявив, що великі арбітражні позови здатні змусити уряди вступати в переговори або навіть переглядати санкції, причому, за його оцінкою, "що більша сума позову, то швидше може відбуватися цей процес".

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Саме кейс Фрідмана може стати для інших бізнесменів найбільш цікавим. Мільярдер оскаржує заморожування своїх активів у Люксембурзі та вимагає близько $16 млрд, заявляючи про порушення договору про захист інвестицій. На тлі цього Люксембург підтримав його виключення із санкційного списку ЄС.

Санкційна політика ЄС під загрозою: чи є ризики

Ситуація з Усмановим та Фрідманом стала особливо чутливою, оскільки їх виключення відбулося одночасно з продовженням санкцій приблизно проти 3000 російських фізичних та юридичних осіб. У результаті компромісу обмеження для інших фігурантів списку продовжили одразу на 36 місяців.

Кейс Усманова мав ще й дипломатичний вимір: Франція активно домагалася його виключення зі списку. Reuters повідомляв, що французька позиція була пов'язана з питаннями національної безпеки та дипломатичним тиском з боку Азербайджану, хоча Баку заперечував такий вплив.

Для ЄС це створює ризик нових юридичних і політичних спроб тиску з боку підсанкційних бізнесменів. Якщо інші олігархи спробують повторити модель Фрідмана через масштабні арбітражні позови або політичне лобіювання, санкційна політика може зіткнутися з додатковими внутрішніми суперечками між державами-членами.

Російські олігархи вже думають, як скористатися кейсом Усманова в ЄС Фото: РИА Новости

Перші кандидати на нові санкції вже названі. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк запропонував ЄС розглянути запровадження обмежень проти Володимира Потаніна та Володимира Лісіна після виключення Усманова і Фрідмана.

Потанін уже перебуває під санкціями США та Великої Британії, а Лісін — Австралії та Канади. Водночас їхні компанії зберігають економічні зв'язки з Європою: "Норнікель" експортує метали до ЄС і має активи у Фінляндії, тоді як NLMK володіє підприємствами в Європі та має дозвіл на постачання сталевих слябів до ЄС до вересня 2028 року.

Чи зможуть інші російські мільярдери повторити шлях Усманова та Фрідмана, наразі неясно. Сам Bloomberg зазначає, що більшість опитаних не бачить швидкого способу використати цей прецедент, хоча щонайменше двоє вже планують уважно вивчити юридичну стратегію Фрідмана.

Раніше Фокус повідомляв про те, як російські мільярдери масово виводять гроші з країни. Кілька найбагатших росіян, зокрема й з оточення кремлівського диктатора Володимира Путіна, за останній рік вивели мільярди доларів за кордон, побоюючись майбутньої економічної кризи в Росії.

Згодом стало відомо, що олігарх Мельниченко назвав 4 сценарії для РФ після війни в Україні. 60-годинна розмова з ним дала журналістам можливість зазирнути у світ оточення Кремля, яке живе за принципом "заробляємо гроші, але не сунемо носа в політику".