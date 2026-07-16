Російські мільярдери масово виводять гроші з країни: куди вони їх вкладають

Кілька найбагатших росіян, зокрема й з оточення кремлівського диктатора Володимира Путіна, за останній рік вивели мільярди доларів за кордон, побоюючись майбутньої економічної кризи в Росії.

Побоювання російської еліти щодо своїх капіталів посилилися через резонансні випадки конфіскації активів у Росії з боку державної машини, пише Bloomberg з посиланням на кількох заможних росіян та інших осіб, знайомих з мільярдерами, а також на документи, отримані редакцією, зокрема корпоративні звіти та записи про купівлю нерухомості.

В останні місяці відтік капіталу з РФ ще більше прискорився, зазначають оглядачі видання. Мільярдери вкладають гроші в криптовалюту, дорогоцінні метали, приватні інвестиційні фонди та купують нерухомість за кордоном.

Ще у 2022 році багато російських олігархів, які зберігали капітал на Заході, змушені були, побоюючись санкцій, повернути активи до Росії, перереєструвавши там свої компанії. Однак уже у 2024-му влада активізувала масштабні операції з конфіскації активів, спрямовані проти низки олігархів, зокрема тих, хто прагнув підтримувати зв’язки із зовнішнім світом, нехай навіть лише за допомогою подвійного громадянства, або тих, хто раніше обіймав офіційні посади.

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У 2025 році уповільнення російської економіки призвело до скорочення їхнього прибутку та обмежило можливості збереження й примноження свого багатства всередині країни, а дедалі ймовірніша економічна криза, яку прогнозують експерти, змусила заможних росіян рятувати те, що у них поки що є.

Багаті росіяни побоюються за свої капітали Фото: РИА Новости

"Хоча масштаби неформального відтоку капіталу, наприклад, через непрозорі криптовалютні транзакції, що не відображені в офіційних даних, важко підрахувати, за консервативною оцінкою, сума грошей, що покинули Росію поза офіційними даними цього року, становить десятки мільярдів доларів", — йдеться в матеріалі. За їхніми словами, це більше, ніж роком раніше.

Про які саме суми йдеться, важко сказати, але лише за перший рік війни, за даними Центробанку РФ, з країни було виведено близько $250 млрд.

У приватних розмовах один бізнесмен зізнався, що переказує гроші до таких країн, як Кіпр та Об’єднані Арабські Емірати. Двоє інших заявили, що інвестують в ОАЕ, Туреччину або Саудівську Аравію в обсягах, аналогічних минулим рокам, а четвертий сказав, що почав інвестувати в Африку.

За інформацією цього ресурсу, минулого року російська прокуратура домоглася повернення державі активів, оцінених у понад 4 трильйони рублів ($51,5 млрд).

Серед магнатів, які втратили свої активи, — Вадим Мошкович, засновник Ros Agro Plc, одного з найбільших сільськогосподарських холдингів Росії, Костянтин Струков, який контролював одну з найбільших золотодобувних компаній країни, та Дмитро Каменщик, який залишився без московського аеропорту Домодєдово.

Тим часом ріелтори в Дубаї, Туреччині та Монако відзначають зростання обсягів купівлі елітної нерухомості громадянами РФ.

Що стосується інвестицій у криптовалюту, то росіяни шукають способи обійти як західні санкції, так і увагу Кремля. Наприклад, Дубай фактично став криптохабом для переказу грошей між юрисдикціями.

Інші неформальні маршрути, які стають дедалі популярнішими, з’явилися у Вірменії, Казахстані та Киргизстані, де розташований стейблкоін A7A5.

Нагадаємо, що Китай почав активніше налагоджувати контакти з російською елітою в очікуванні відставки Путіна.

Також повідомлялося, що санкції та відтік капіталу вже впливають на доходи агресора.