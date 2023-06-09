Санкції у справі: російські олігархи не можуть витратити зароблені під час війни мільярди

Енергетичні мільярдери з РФ, наприклад Вагіт Алекперов, Леонід Міхельсон та Геннадій Тимченко, нажилися під час різкого подорожчання енергоносіїв

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Деякі російські олігархи зуміли отримати дивіденди у розмірі мільярдів доларів від своїх компаній, навіть попри санкції через війну в Україні. Але проблема для них полягає в тому, що варіантів, куди витратити свій дохід, практично немає, пише агентство Bloomberg.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, п'ять російських мільярдерів у нафтовій, нікелевій та мінеральній галузях з початку 2022 року отримали близько 10 мільярдів доларів у вигляді виплат від своїх компаній.

Енергетичні мільярдери з РФ, наприклад Вагіт Алекперов, Леонід Міхельсон та Геннадій Тимченко, нажилися під час різкого подорожчання енергоносіїв, коли Росія спровокувала енергетичну кризу в Європі після вторгнення в Україну.

Як зазначається, ПАТ "Фосагро", яка належить мільярдеру Андрію Гур'єву та спеціалізується на виробництві добрив, отримала найбільший прибуток минулого року у зв'язку з дефіцитом на деяких ринках, що призвело до зростання цін.

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Водночас Гур'єв та акціонер гірничодобувного гіганта ПАТ "ГМК "Норільський нікель" Володимир Потанін перебувають під санкціями Великобританії та США, а Тимченко — під санкціями ЄС, США та Великобританії. Алекперов та Міхельсон перебувають під ковпаком у британського уряду.

"Їх ізоляція від решти світу спонукає інвестиції до місцевих фірм, які мільярдери раніше не розглядали, і показує, як російська еліта пристосовується до повоєнної реальності", — зазначають журналісти.

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Агресор навіть під жорсткими санкціями Заходу продовжує експортувати свої енергоносії. Але, звичайно, не все так райдужно, як було до 24 лютого 2022 року. Наприклад, МВФ в одному з останніх оглядів регіональної економіки навесні 2023 прогнозує різке зниження надходжень до бюджету Росії в 2023 році. Автори огляду нагадують, що з 5 грудня 2022 року набула чинності заборона Європейського Союзу на імпорт сирої нафти та обмеження цін на експорт до третіх країн на рівні $60 за барель, а з 5 лютого 2023 року почала діяти заборона на імпорт та обмеження цін на нафтопродукти. .

Логічно, що збіднення потоку нафтодоларів має призвести до деградації російської економіки, як це свого часу було з Радянським Союзом.

"Зниження доходів вже призводить до конфлікту між елітами. Менеджмент держкомпаній, таких як Газпром, Роснефть або ВТБ, відчуває погіршення ситуації через збіднення грошових потоків, що розкрадаються ними. Тому, сподіваємося, що не тільки зниження надходжень до федерального бюджету, а й блокування резервів у держкомпаніях призведе до помітного недовиконання плану фінансування злочинної війни", — зазначив у розмові з Фокусом колишній представник НБУ Віталій Шапран.

Нагадаємо, експерт з питань енергетики Кен Сільверстайн вважає, що рішення Володимира Путіна вторгнуться в Україну призведе до потужної економічної кризи в РФ.

Також зазначимо, що війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів.