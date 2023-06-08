Імперія впаде, але треба почекати: експерт пояснив, чому крах Росії неминучий

Економічний спад у Росії почався 2022 року та триває 2023-го. Як вважає експерт із питань енергетики Кен Сільверстайн, прорахунки Володимира Путіна в єдності Заходу в питанні війни стануть причиною розвалу Російської Федерації.

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У спробах відродити Радянський Союз президент РФ Володимир Путін помилився, вважаючи, що західні країни проігнорують його повномасштабне вторгнення в Україну. Вважаючи, що залишиться безкарним, глава Кремля, навпаки, позбавив свою країну головного ринку збуту енергоресурсів і почав повільно, але впевнено руйнувати економіку країни. Про це пише експерт із питань енергетики Кен Сільверстайн у своєму матеріалі для The Telegraph.

"Але з президентом Байденом вільний світ не просто тримався разом і захищав свободу. Він прискорив перехід на відновлювані джерела енергії. Європа прагне скоротити викиди парникових газів удвічі до 2030 року та стати вуглецево-нейтральною до 2050 року, тоді як Сполучені Штати хочуть стати вуглецево-нейтральними до 2050 року", — зазначив автор у своєму матеріалі.

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Ключове питання: експерт назвав основний фактор для розвалу економіки Росії

На думку експерта, Володимир Путін опинився в пастці часу, оскільки спробував відтворити Радянський Союз і наново пережити його "дні слави", тоді як практично в усьому світі панує свобода.

"У результаті 30-річний роман Росії із Заходом припинився — відносини, які дали їй доступ до нових енергетичних ринків і передових технологій", — пише Кен Сільверстайн.

Цей день настане: коли Росія не зможе фінансувати війну проти України

Агресор навіть під жорсткими санкціями Заходу продовжує експортувати свої енергоносії. Але, звичайно, не все так райдужно, як було до 24 лютого 2022 року. Наприклад, МВФ в одному з останніх оглядів регіональної економіки навесні 2023 прогнозує різке зниження надходжень до бюджету Росії у 2023 році. Автори огляду нагадують, що з 5 грудня 2022 року набула чинності заборона Європейського Союзу на імпорт сирої нафти й обмеження цін на експорт у треті країни на рівні $60 за барель, а з 5 лютого 2023 року почала діяти заборона на імпорт і обмеження цін на нафтопродукти.

Логічно, що збіднення потоку нафтодоларів має призвести до деградації російської економіки, як це свого часу було з Радянським Союзом.

"Зниження доходів уже призводить до конфлікту між елітами. Менеджмент держкомпаній, таких як "Газпром", "Роснефть" або ВТБ, відчуває погіршення ситуації через збіднення грошових потоків, що розкрадаються ними. Тому, сподіваємося, що не тільки зниження надходжень до федерального бюджету, а й блокування резервів у держкомпаніях призведе до помітного недовиконання плану фінансування злочинної війни", — зазначив у розмові з Фокусом колишній представник НБУ Віталій Шапран.

Водночас війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів.