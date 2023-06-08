Империя рухнет, но нужно подождать: эксперт объяснил, почему крах России неизбежен

Экономический спад в России начался в 2022 году и продолжается в 2023. Как считает эксперт по вопросам энергетики Кен Сильверстайн, просчеты Владимира Путина в единстве Запада в вопросе войны станут причиной развала Российской Федерации.

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В попытках возродить Советский Союз президент РФ Владимир Путин ошибся, полагая, что западные страны проигнорируют его полномасштабное вторжение в Украину. Думая, что останется безнаказанным, глава Кремля наоборот — лишил свою страну главного рынка сбыта энергоресурсов и начал медленно, но уверенно разрушать экономику страны. Об этом пишет эксперт по вопросам энергетики Кен Сильверстайн в своем материале для The Telegraph

"Но при президенте Байдене свободный мир не просто держался вместе и защищал свободу. Он ускорил переход на возобновляемые источники энергии. Европа стремится сократить выбросы парниковых газов вдвое к 2030 году и стать углеродно-нейтральной к 2050 году, в то время как Соединенные Штаты хотят стать углеродно-нейтральными к 2050 году", – отметил автор в своем материале.

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Ключевой вопрос: эксперт назвал основной фактор для развала экономики России

По мнению эксперта, Владимир Путин оказался в ловушке времени, поскольку попытался воссоздать Советский Союз и заново пережить его "дни славы" в то время, когда практически во всем мире царит свобода.

"В результате 30-летний роман России с Западом прекратился — отношения, которые дали ей доступ к новым энергетическим рынкам и передовым технологиям", — пишет Кен Сильверстайн.

Этот день наступит: когда Россия не сможет финансировать войну против Украины

Агрессор даже под жесткими санкциями Запада продолжает экспортировать свои энергоносители. Но, конечно, не все так радужно, как было до 24 февраля 2022 года. Например, МВФ в одном из последних обзоров региональной экономики весной 2023 года прогнозирует резкое снижение поступлений в бюджет России в 2023 году. Авторы обзора напоминают, что с 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Европейского Союза на импорт сырой нефти и ограничение цен на экспорт в третьи страны на уровне $60 за баррель, а с 5 февраля 2023 года начал действовать запрет на импорт и ограничение цен на нефтепродукты.

Логично, что оскудение потока нефтедолларов должно привести к деградации российской экономики, как это в свое время было с Советским Союзом.

"Снижение доходов уже приводит к конфликту между элитами. Менеджмент госкомпаний, таких как Газпром, Роснефть или ВТБ, испытывает ухудшение ситуации из-за оскудения разворовываемых ими денежных потоков. Поэтому, надеемся, что не только снижение поступлений в федеральный бюджет, но и блокирование резервов в госкомпаниях приведет к заметному недовыполнению плана финансирования преступной войны", — отметил в разговоре с Фокусом бывший представитель НБУ Виталий Шапран.

Тем временем война в Украине продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов.