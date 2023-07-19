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Економіка Війна та гроші

Грошей у Росії все менше. Як санкції та відтік капіталу вже впливають на доходи агресора

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Фото: Getty Images | Дефіцит бюджету РФ уже практично досяг критичної позначки

Санкції країн-партнерів України щодо Росії, її олігархів, компаній і нафтогазових потоків уже працюють — дефіцит бюджету країни-агресора зростає. Щоб ще більше послабити економіку РФ, знизивши до мінімуму можливості фінансувати війну в Україні, необхідне як подальше посилення санкційних заходів, так і сприяння відтоку приватного капіталу з Росії.

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В Росії у 2023 році все менше резервів для підживлення економіки. Впливають санкції, зокрема, введені раніше західними країнами обмеження на продаж нафти й газу, ембарго на експорт вугілля, обмеження на постачання товарів і обладнання, заборона на золотовалютні операції, а також персональні заборони проти представників великого російського бізнесу та всієї політичної еліти РФ.

Експерт із питань енергетики Кен Сільверстайн у своєму матеріалі для The Telegraph зазначив: у спробах відродити Радянський Союз президент РФ Володимир Путін помилився, вважаючи, що західні країни проігнорують його повномасштабне вторгнення в Україну, і в підсумку диктатор позбавив свою країну головного ринку збуту енергоресурсів і почав повільно, але впевнено руйнувати економіку країни.

Доходи РФ уже насилу покривають зростання витрат, кажуть експерти. А ситуація у великих державних російських компаніях (які раніше серйозно фінансували держбюджет країни) теж погіршується. "Сподіваємося, не тільки зниження надходжень до федерального бюджету, а й блокування резервів у держкомпаніях призведе до помітного недовиконання плану фінансування злочинної війни", — каже економіст Віталій Шапран.

Дефіцит зростає: що відбувається з наповненням федерального бюджету РФ

Офіційні показники ситуації з федеральним бюджетом показують, що РФ уже не отримує стільки доходів, щоб покривати бюджетні витрати. Дефіцит федерального бюджету Росії за січень-червень 2023 року становив 2,59 трлн руб., це дані попередньої оцінки виконання бюджету Мінфіну РФ. "Доходи федерального бюджету за перше півріччя склали 12,38 трлн руб., що на 11,7% нижче, ніж за аналогічний період 2022 року. За січень-травень доходи становили 9,81 трлн рублів", — ідеться в повідомленні Мінфіну РФ.

Очікувано країна-агресор протягом другого воєнного року збільшила видатки, що, звісно, пов'язано з прагненням продовжувати фінансувати війну: офіційні видатки бюджету РФ за січень-червень становили 14,97 трлн руб., що на 19,5% вище за результати першого півріччя 2022 року. Виходить, що дефіцит бюджету вже практично сягнув критичної позначки — згідно з чинним законом про бюджет, доходи на 2023 рік заплановано в обсязі 26,1 трлн руб., витрати — 29 трлн, а дефіцит очікують на рівні 2,9 трлн рублів.

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У червні 2023 року доходи Росії від експорту нафти досягли найнижчого місячного значення з початку її вторгнення в Україну
Фото: Getty Images

Минулий рік Росія вже завершила з рекордним дефіцитом федерального бюджету. "За 2022 рік російський бюджет намалював 3,2 трильйона дефіциту. Для покриття дефіциту російська влада продає активи Фонду добробуту. Щомісяця російська влада продає до пів тонни золота з активів Фонду добробуту, а він не нескінченний", — розповів економіст Олег Пендзин.

У самій Росії також уже обговорюють, де братимуть гроші на покриття витрат. На думку місцевих економістів, зараз ідеться про глобальне скорочення статей витрат. "Чи є в Мінфіну ресурс продавити скорочення витрат? Я так не думаю. Бюджет силових груп не може бути знижений (це просто небезпечно для влади), а, найімовірніше, нарощуватиметься. Тому якщо поточна динаміка збережеться, то бюджетні консерватори в Мінфіні опиняться в підлеглому становищі в людей у кашкетах, візьмуть під козирок і роздадуть валюту. Подивимося, як це — працювати міністром фінансів не у 2007-му році й не в 2016-му році, а десь у 1997-му", — пише економіст Дмитро Прокоф'єв.

Нафта й газ: скільки ресурсів продає Росія та як платіжний баланс іде в мінус

Розв'язавши війну в Україні, Росія спровокувала цілий шквал санкцій, до яких була не готова. Більшість затверджених Заходом заходів спрямовані на розорення економіки агресора, щоб у тиранічної військової машини Путіна якомога швидше закінчилися кошти на фінансування агресії. Але поки що завдяки нафтогазовим доходам, які залишилися, кошти на так звані "статті оборони" в РФ ще є. Хоча й ці доходи у 2023 році стрімко скорочуються.

Як повідомили в Мінфіні РФ, нафтогазові доходи знизилися на 47% у річному вираженні, становивши 3,38 трлн руб. (у січні-травні — 2,85 трлн руб.) Там вважають, що така динаміка пов'язана з високою базою минулого року, зниженням котирувань цін на нафту Urals, а також зниженням цін і скороченням обсягів експорту природного газу. "Місячна динаміка нафтогазових доходів поступово виходить на траєкторію, що відповідає їхньому базовому рівню (8 трлн руб. на рік)", — кажуть у Мінфіні РФ.

У червні 2023 року доходи Росії від експорту нафти досягли найнижчого місячного значення з початку її вторгнення в Україну: дохід від експорту сирої нафти знизився на 12%.

Однак експерти не настільки позитивно оцінюють перспективи продажу Росією нафти й газу. За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), у червні 2023 року доходи Росії від експорту нафти впали до 397 млн євро на день, що на 7% нижче, ніж у травні, і на 16% нижче, ніж у квітні. "У червні 2023 року доходи Росії від експорту нафти досягли найнижчого місячного значення від початку її вторгнення в Україну: дохід від експорту сирої нафти знизився на 12%, або 24 млн євро, за день, порівняно з попереднім місяцем. Експорт сирої нафти в Індію впав на 29% у червні порівняно з травнем 2023 року, а експорт сирої нафти в Китай залишився на тому самому рівні у вартісному вираженні. Продажі нафтопродуктів у Китай знизилися на 63% в червні проти травня 2023 року", — зазначили аналітики CREA. За їхніми даними, найбільшими покупцями сирої нафти з РФ залишаються Китай (43%), а також Індія (36%). А ось найбільшим покупцем трубопровідного газу з Росії залишається ЄС (31%), на другому місці Туреччина (19%), і на третьому — Китай (14%).

нафтодолари, сировинна економіка. економіка Росії, санкції працюють, санкції проти РФ, дефіцит бюджету Росії, Fullscreen
Продажі російських нафтопродуктів і газу стрімко падають: так діють санкції
Фото: gazpravda.com.ua

Аналітики нагадали: жодних санкцій щодо російського трубопровідного газу в ЄС поки що немає. Утім, надходження РФ від продажу газу все одно скорочуються: за даними Міжнародного енергетичного агентства, у січні 2023 року доходи Росії від продажу газу скоротилися на 38% порівняно з довоєнним січнем 2022 року.

Ситуація з платіжним балансом агресора внаслідок дії санкцій і обмежень — не надто райдужна: поточний рахунок платіжного балансу Росії в червні став від'ємним і становив $1,4 млрд. Востаннє від'ємний баланс поточних угод за місяць було зафіксовано три роки тому: в серпні 2020 року дефіцит становив $1,4 млрд, а в червні 2020 року — $4,4 млрд. У Центробанку Росії повідомили, що скорочення профіциту балансу зовнішньої торгівлі товарами в першому півріччі 2023 року зумовлене зменшенням як фізичних обсягів експортних постачань, так і погіршенням цінової кон'юнктури основних товарів російського експорту. Водночас вартість імпорту товарів у січні-червні 2023 року зросла та була близькою до періоду 2021 року. Водночас у першому півріччі 2023 року експорт товарів РФ становив $205,6 млрд, що на 32,9% менше, ніж у першій половині 2022 року ($306,4 млрд), а обсяги імпорту в першому півріччі 2023 року зросли порівняно з аналогічним періодом 2022 року на 19,5% — до $151,3 млрд зі $126,6 млрд.

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У першому півріччі 2023 року експорт товарів РФ становив $205,6 млрд, що на 32,9% менше, ніж у першій половині 2022 року

"У них там серйозні проблеми з платіжним балансом — тобто балансом між припливом і відтоком валюти з країни. ЦБ не дуже охоче говорить про ще одну проблему — якість валютної виручки, яка приходить за ресурси. Там тепер дедалі більше юанів, дирхамів, індійських рупій і навіть нікарагуанських кордоб та суданських фунтів. І якщо з юанями й дирхамами ще можна якось викрутитися (хоча незрівнянно менша ліквідність цих валют означає більші втрати під час їхнього використання), то купувати в Індії, а тим паче Судану та Нікарагуа в РФ просто нічого в таких обсягах. Одних індійських рупій зараз щомісяця осідає на рахунках РФ в індійських банках на 1-1,2 млрд дол. Дуже зручно для Індії, але не для РФ", — зазначає старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

Капітал іде з Росії: що з відтоком грошей із країни-агресора у 2023 році

За даними ЦБ РФ, відтік капіталу 2022 року з Росії становив $227 млрд, хоча незалежні експерти сходяться на оцінці щонайменше в $300 млрд. Водночас, як зазначили в Центробанку РФ, за перший квартал цього року з країни вивели $21 млрд. Однак реальних даних, звісно, російський регулятор не озвучує.

Приватний капітал продовжує витікати з економіки РФ, що вигідно для України з погляду ослаблення фінансових можливостей агресора.

Як і минулого року, триває відтік коштів громадян РФ, які побоюються за свої накопичення. "Виручка [Росії] за ресурси падає, баланс послуг давно в мінусах, відтік капіталу триває (звісно, хто інвестуватиме в країну, яка погрожує світові ядерною зброєю і терактами, а найманці здійснюють бадьорі походи на столицю)", — зазначає Юрій Гайдай.

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За даними ЦБ РФ, відтік капіталу з Росії 2022 року становив $227 млрд
Фото: Getty Images

Європейські банки продовжують відкривати рахунки та карти росіянам, які пройшли всі перевірки і змогли вивезти гроші з країни за всіх введених урядом РФ обмежень. Цей процес було закладено в початковий санкційний дизайн, покликаний залишити Росію без коштів на ведення війни. Сьогодні немає даних про суму, яку громадяни Росії не можуть вивести з банків через обмеження Центробанку та складнощі у відкритті рахунків за кордоном. Згідно з Митним кодексом Євразійського економічного союзу (входять РФ, Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизія), вільно росіяни можуть вивезти готівку або грошові інструменти на суму, еквівалентну 10 тис. доларів на одну людину. А встановлені раніше обмеження ЦБ РФ включають ліміт на зняття іноземної готівкової валюти з банківських рахунків фізичних осіб до 10 тис. доларів або еквівалента в євро, а також обмеження на грошові перекази на зарубіжні рахунки до 1 млн доларів і до 10 тис. доларів (на місяць) через системи грошових переказів.

І все ж таки приватний капітал продовжує витікати з економіки РФ, що вигідно для України з погляду ослаблення фінансових можливостей агресора, який позбавляється приватного капіталу, що підживлює дохідну частину бюджету РФ, більша частка якої зараз спрямована на ведення війни. А отже, як зазначають експерти, необхідно підтримувати процес відтоку капіталу за допомогою країн-партнерів України для якнайшвидшого розорення економіки РФ і перемоги України над агресором.

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