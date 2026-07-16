Российские миллиардеры массово выводят деньги из страны: куда они их вкладывают

Несколько богатейших россиян, в том числе и из окружения кремлевского диктатора Владимира Путина за последний год вывели миллиарды долларов за границу, опасаясь грядущего экономического кризиса внутри РФ.

Опасения российской элиты за свои капиталы усилили показательные случаи конфискации активов в России государственной машиной, пишет Bloomberg со ссылкой на нескольких состоятельных россиян и других лиц, знакомых с миллиардерами, а также документы, полученные редакцией, включая корпоративные отчеты и записи о покупке недвижимости.

В последние месяцы отток капитала из РФ еще больше ускорился, констатируют обозреватели издания. Миллиардеры вкладывают деньги в криптовалюту, драгметаллы, частные инвестиционные фонды и покупают недвижимость за рубежом.

Еще в 2022 году многие российские толстосумы, хранившие капитал на Западе, вынуждены были, опасаясь санкций, вернуть активы в Россию, перерегистрировав там свои компании. Однако уже в 2024-м власти активизировали масштабные операции по конфискации активов, направленные против ряда олигархов, в том числе тех, кто стремился поддерживать связи с внешним миром, пусть даже только посредством двойного гражданства, или кто ранее занимал официальные должности.

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В 2025 году замедление российской экономики сократило их прибыль и ограничило возможности сохранения и приумножения своего богатства внутри страны, а все более вероятный экономический кризис, который прогнозируют эксперты, заставил богатых россиян спасать то, что у них пока еще есть.

Богатые россияне опасаются за свои капиталы Фото: РИА Новости

"Хотя масштабы неформального оттока капитала, например, через непрозрачные криптовалютные транзакции, не отраженные в официальных данных, трудно подсчитать, по консервативной оценке, сумма денег, покинувших Россию вне официальных данных в этом году, составляет десятки миллиардов долларов", — говорится в материале. По их словам, это больше, чем годом ранее.

О каких именно суммах идет речь, сложно сказать, но только за первый год войны, по данным Центробанка РФ, из страны выведено около $250 млрд.

В частных беседах один бизнесмен признался, что переводит деньги в такие страны, как Кипр и Объединенные Арабские Эмираты. Двое других заявили, что инвестируют в ОАЭ, Турцию или Саудовскую Аравию в объемах, аналогичных прошлым годам, а четвертый сказал, что начал инвестировать в Африку.

По информации ресурса, в прошлом году российская прокуратура добилась возвращения государству активов, оцененных более чем в 4 триллиона рублей ($51,5 млрд).

Среди магнатов, потерявших свои активы, — Вадим Мошкович, основатель Ros Agro Plc, одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов России, Константин Струков, контролировавший одну из крупнейших золотодобывающих компаний страны, и Дмитрий Каменщик, оставшийся без московского аэропорта Домодедово.

Тем временем риэлторы в Дубае, Турции и Монако отмечают рост покупок элитной недвижимости гражданами РФ.

Что касается инвестиций в криптовалюту, то россияне ищут способы обойти как западные санкции, так и внимание Кремля. Например, Дубай фактически стал криптохабом для перевода денег между юрисдикциями.

Другие неформальные маршруты, которые становятся все более популярными, открылись в Армении, Казахстане и Кыргызстане, где находится стейблкоин A7A5.

Напомним, Китай начал больше контактировать с российской элитой в ожидании ухода Путина.

Также сообщалось, что как санкции и отток капитала уже влияют на доходы агрессора.