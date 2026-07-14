Россия без Путина: Китай начал налаживать тайные связи с элитой РФ, — WSJ

Кремлевский диктатор Владимир Путин превратился из серьезного партнера Китая и примера для подражания в в младшего партнера в отношениях с китайским лидером Си Цзиньпином.

Четыре года войны в Украине и экономическая изоляция привели к тому, что отношения между двумя странами становятся всё более несбалансированными, считают обозреватели The Wall Street Journal.

После того как Путин демонстративно разорвал контакты с Западом, Россия фактически превратилась в младшего партнера Поднебесной, и теперь Пекин "осторожно и незаметно манипулирует ею в своих интересах".

По словам авторов материала, которые общались с чиновниками и аналитиками как в Китае, так и в РФ, Пекин незаметно налаживает отношения с российским правящим классом, не ограничиваясь Путиным и его ближайшим окружением.

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"Китайцы укрепляют связи с чиновниками и представителями элиты, которые будут определять будущее России после ухода Путина", — отмечает WSJ.

По словам инсайдера, близкого к российским спецслужбам, в РФ всё чаще выявляются случаи китайского шпионажа и вербовки чиновников среднего звена, но Москва не спешит обнародовать эту информацию или обсуждать её с Пекином, опасаясь ухудшить отношения с одним из своих ключевых союзников.

При этом аналитики отмечают, что антизападные настроения настолько глубоко укоренились в российском обществе и институтах, что переживут Путина, который всячески их разжигал.

Осторожно, но настойчиво: как Пекин манипулирует Москвой

Пекин уже во многом подчинил себе Россию и добился значительных уступок, но публично этого не демонстрирует, чтобы не унизить Кремль и Путина лично.

"У Китая действительно есть прекрасная возможность превратить Россию в свой гигантский Лаос, гигантский Пакистан. Страну, которая гораздо больше зависит от Китая, гораздо прочнее с ним связана, которая гораздо больше воспринимает Китай как образец и источник представлений о современности", — говорит китаевед, директор Берлинского центра презентации России и "Карнеги Евразия" Александр Габуев.

По его словам, Пекин "осторожно, но настойчиво" заставляет Москву действовать в его интересах, формируя отношения и структуры, которые будут действовать на протяжении десятилетий.

Если Путин считает соседние страны — государства бывшего СССР — зоной исключительно российских интересов, чем, например, и объясняется его вторжение в Украину, то он потихоньку, хотя и неохотно, отдаёт Китаю Среднюю Азию.

В качестве примера WSJ приводит тот факт, что кремлевский диктатор очень долго выступал против идеи сделать юань основной валютой создаваемого Шанхайского банка развития организации сотрудничества, который должен финансировать проекты в Центральной Азии, но за последний год Си Цзиньпину удалось добиться этой важной уступки от Путина.

Китайские правительственные советники и дипломаты заявляют, что финансовая изоляция заставила Россию пересмотреть свою позицию, и теперь она готова стать членом банка, но при этом требует гарантий, что её деятельность не будет ограничена западными санкциями.

Как отмечают аналитики, Россия по-прежнему является сырьевым придатком Китая, поставляя ему в основном нефть и газ с большими скидками, а также другие природные ресурсы. Попытки Москвы подтолкнуть Пекин к строительству газопровода "Сила Сибири – 2" оказались безуспешными, что наиболее ярко свидетельствует о реальном отношении Китая.

Намерения российской делегации в мае 2026 года решить этот вопрос провалились, несмотря на то, что Путин настаивал на достижении соглашения. Более того, россиянам было указано, чтобы они в дальнейшем не поднимали этот вопрос, пока не согласятся на условия Пекина. Среди подписанных на следующий день 42 соглашений и деклараций документов о "Силе Сибири – 2" не было.

По словам Йорга Вутке, немецкого бизнесмена с многолетним опытом работы в сфере китайско-российских отношений, в том, чтобы Китай согласился на строительство нового газопровода, нет экономического смысла. Мир производит много СПГ, а потребление импортируемого газа Китаем, который реализует гигантскую программу "зеленой" энергетики, по прогнозам достигнет пика в середине 2030-х годов:

"Зачем им связывать себя строительством газопровода, которое займет пять–шесть лет, тем самым усиливая свою зависимость от России, если они смогут закупать газ у любых других стран?".

Напомним, что Китай предоставил России высокотехнологичное оружие для испытаний в Украине.

Также сообщалось, что Китай строит крупнейший в мире танкер для сжиженного газа.