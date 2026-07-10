Секретные переговоры: Китай предоставлял России высокотехнологичное оружие для испытаний в Украине, — расследование

В 2023 году Китай предложил России ряд своих технологических разработок в области баражирующих боеприпасов, противовоздушной и противоракетной обороны, а также искусственного интеллекта. Россия должна была испытать их в боевых условиях в Украине и сообщить КНР о результатах испытаний.

Китай также привлек РФ к участию в программе по борьбе со спутниковой системой Starlink, созданной компанией SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. Об этом говорится в совместном расследовании Der Spiegel, The Insider и Le Monde, опубликованном 9 июля.

Аналитики изучили документы о секретных переговорах между странами, среди которых, в частности, были четыре презентации, представленные в 2023 году на Третьем китайско-российском форуме по военно-техническому сотрудничеству в Гуанчжоу, а также подписанный двусторонний протокол по итогам переговоров в Москве от 5 июня 2023 года. Эти документы свидетельствуют о том, что сотрудничество между странами более глубокое, чем об этом сообщалось публично.

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Из них следует, что РФ и КНР вели тайное сотрудничество в пяти сферах: космическое вооружение и уничтожение спутников, интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, автономные баллажирующие боеприпасы в режиме "роя", боевые бронированные машины нового поколения и военная авиация.

Дроны и бронетехника на войне в Украине

В презентации исследователя из Академии военных наук НВАК Ли Жуна, представленной на форуме, было предложено "наладить" передачу Китаю данных о боевых действиях российских дронов в войне с Украиной. Дело в том, что КНР располагает как минимум 160 типами баражирующих боеприпасов от более чем 50 производителей, однако при этом не обладает практическим боевым опытом их применения.

В ответ на это Китай должен был предоставить РФ технологии искусственного интеллекта и ресурсы для массового производства в целях совместной разработки следующего поколения автономных "роевых" боеприпасов.

Также было согласовано, что Китай будет поставлять РФ микросхемы и электронику. Россия, в свою очередь, должна будет предоставлять Китаю сырье и те компоненты, доступ к которым для страны ограничен из-за западных санкций.

В своём исследовании аналитики отмечают, что поставки компонентов уже налажены.

Еще одна презентация на китайско-российском форуме была посвящена анализу бронетехники в войне РФ против Украины. В частности, она содержала подробную оценку уничтожения российской бронетехники в Украине — с помощью ПТРК Javelin, NLAW, беспилотников Bayraktar TB2, Switchblade 600, систем HIMARS и т. д.

Системы ПВО

Еще один аспект углубленного сотрудничества между РФ и КНР касается совместной программы — комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) нового поколения. Она должна перехватывать баллистические, маневрирующие и гиперзвуковые ракеты на завершающем этапе полёта.

Новая система должна поражать баллистические ракеты средней дальности на расстоянии до 4000 км, а также цели, совершающие маневры с перегрузкой до 25g. Также говорилось о том, что система должна перехватывать гиперзвуковые ракеты на высотах до 40 км.

Что касается сферы авиатехнологий, то речь шла о совместных лабораториях, совместном использовании интеллектуальной собственности и взаимном трансфере технологий.

Напомним, в начале июля агентство Bloomberg сообщило, что Россия и Китай проведут совместные учения в Желтом море.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Китай и Россия развернули шпионскую сеть на Кубе.