Секретні переговори: Китай ділився з РФ високотехнологічною зброєю для випробування в Україні, — розслідування

У 2023 році Китай запропонував Росії низку своїх технологічних розробок у сфері баражувальних боєприпасів, протиповітряної та протиракетної оборони і штучного інтелекту. РФ мала випробувати їх на полі бою в Україні та повідомити КНР про результати випробувань.

Китай також залучив РФ до програми з боротьби із супутниковою системою Starlink, створеною компанією SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска. Про це йдеться у спільному розслідуванні Der Spiegel, The Insider та Le Monde, оприлюдненому 9 липня.

Аналітики дослідили документи про секретні переговори між країнами, серед яких були зокрема чотири презентації, представлені у 2023 році на Третьому китайсько-російському форумі з військово-технічного співробітництва в Гуанчжоу, а також підписаний двосторонній протокол за підсумками переговорів у Москві від 5 червня 2023 року. Ці документи свідчать про те, що співпраця між країнами глибша, аніж про це розголошувалось публічно.

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З них випливає, що РФ та КНР вели таємну співпрацю у п'яти сферах: космічне озброєння та знищення супутників, інтегровані системи протиповітряної та протиракетної оборони, автономні баражувальні боєприпаси в режимі "рою", бойові броньовані машини нового покоління та військова авіація.

Дрони та бронетехніка на війні в Україні

У презентованій на форумі презентації дослідника з Академії військових наук НВАК Лі Жуна було запропоновано "поставити на потік" передання Китаю даних про бойові дії російських дронів у війні з Україною. Річ у тому, що КНР має щонайменше 160 типів баражувальних боєприпасів від понад 50 виробників, проте при цьому не володіє практичним бойовим досвідом щодо їх застосування.

Китай у відповідь на це мав надавати РФ технології ШІ та ресурсами масового виробництва для спільної розробки наступного покоління автономних "роєвих" боєприпасів.

Також було домовлено, що Китай має постачати РФ мікросхеми та електроніку. Росія ж має надавати Китаю сировину і ті компоненти, доступ до яких для країни обмежений через західні санкції.

У розслідуванні аналітики наголошують, що постачання компонентів вже налагоджене.

Інша презентація на китайсько-російському форумі стосувалася аналізу бронетехніки у війні РФ проти України. Зокрема містила детальну оцінку знищення російської бронетехніки в Україні — за допомогою ПТРК Javelin, NLAW, безпілотників Bayraktar TB2, Switchblade 600, систем HIMARS тощо.

Системи ППО

Ще один аспект поглибленої співпраці РФ та КНР стосується спільної програми — комплексної системи протиповітряної та протиракетної оборони (ППО/ПРО) нового покоління. Вона повинна перехоплювати балістичні, маневруючі та гіперзвукові ракети на завершальному етапі польоту.

Нова система повинна уражати балістичні ракети середньої дальності на відстані до 4000 км, а також цілі, що виконують маневри з перевантаженням до 25g. Також йшлося про те, що система має перехоплювати гіперзвукові ракети на висотах до 40 км.

Що стосується галузі авіатехнологій, то там йшлося про спільні лабораторії, спільне використання інтелектуальної власності та взаємний трансфер технологій.

Нагадаємо, на початку липня Bloomberg повідомило, що Росія та Китай проведуть спільні навчання у Жовтому морі.

Раніше The Wall Street Journal розповідала, що Китай та РФ розгорнули шпигунську мережу на Кубі.