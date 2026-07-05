Росія та Китай проведуть спільні навчання: що відпрацьовуватимуть союзники

Китай та Росія запланулваи проведення спільних військово-морських навчань у липні. Вони пройдуть у Жовтому морі.

Після цього країни також проведуть спільне морське патрулювання Тихого океану. Відповідну заяу зробило Міністерство оборони Китаю, передає Bloomberg.

Навчання "Спільне море-2026" є частиною щорічного плану співпраці між країнами у військовому плані. Метою співпраці є вирішення проблем безпеки та підтримки регіонального миру та стабільності, заявило китайське відомство.

Водночас там не надали жодних подробиць щодо термінів навчання чи залученої військової техніки та кількості особового складу.

Після завершення цих навчань, військові обох країн проведуть спільне морське патрулювання в Тихому океані.

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Раніше журналіст Вадим Денисенко стверджував, що Китаю набридла Росія, яка ніяк не хоче вгамуватися, — і він готовий активно втрутитися в переговори про мир в Україні, вважає політичний аналітик Вадим Денисенко. І як не дивно, інструментом, за допомогою якого Пекін розпочав цю складну гру, виступає Лукашенко, який на очах у всіх перестає бути маріонеткою Путіна.

Нагадаємо, що на початку червня Китай оголосив про проведення операції з охорони морського правопорядку у водах на схід від острова Тайвань після одностороннього кроку Японії та Філіппін щодо делімітації кордонів.

Нагадаємо, у травні засновник компанії Anduril Палмер Лакі розповів, що Китай на Тайвані не зупиниться і розповів про плани КНР.

Також раніше Сі Цзіньпін попередив, що між Китаєм і США можливий конфлікт через Тайвань.