Китай на Тайвані не зупиниться: магнат, який підтримує Україну, розповів про плани КНР

Засновник компанії Anduril Палмер Лакі, яка займається оборонними технологіями, чесно зізнався, що США перевершити Китай не вийде. Але потрібно зробити все, щоб вторгнення на Тайвань стало для Пекіна неможливим.

Лакі Палмер, який раніше підтримував Україну і перебуває під санкціями РФ, неодноразово говорив про те, що плани Китаю більш ніж серйозні. І якщо Китай захопить Тайвань, який вважає своєю невід'ємною частиною, то він піде далі. Про це технологічний магнат прямо заявив на лекції у військовій академії Вест-Пойнт, спілкуючись із курсантами та генералами.

Лакі Палмер упевнений, що Китай хоче захопити і Японію після Тайваню

"Якщо вони захоплять Тайвань, історія і слова самого Сі Цзіньпіна показують, що вони негайно переберуться на Окінаву, частину Філіппін, можливо, частину В'єтнаму", — сказав Лакі в бесіді з американськими генералами.

Він процитував Сі Цзіньпіня, який, за його словами заявляв: "Я читав у наших національних архівах про острови Рюкю (Окінава) — 650 років тому вони надіслали нам подарунок, це означає, що вони є васальною державою. І це національна ганьба, що ми не захистили їх від вторгнення Імператорської Японії. Тому нам необхідно переглянути питання про острови Рюкю".

Відео дня

"Він говорить це не тому, що любить блукати національними архівами. Вони вибудовують національний наратив, який дасть їм змогу переконати свій народ: почати з Тайваню і закінчити багатьма нашими тихоокеанськими союзниками", — упевнений Лакі.

Він також порівняв війну в Україні з тією війною, яка може бути між США і Китаєм.

Лакі зізнався, що був одним із тих, хто на початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну вважав, що Путін збирається здійснити вкрай обмежене вторгнення "в жменьку міст на Сході" і просто оголосить про перемогу.

"Я говорив людям, що це... О, мені стає не по собі, коли я про це думаю: "Я просто не можу уявити, щоб Путін хоч якось намагався захопити Київ. Я не можу уявити, щоб він намагався почати будь-який великомасштабний наступ", — зізнався Лакі.

Він сказав, що зараз в Україні відбувається окопна війна плюс сучасна війна, але в дуже дивній формі: "Це не те, який вигляд матиме війна з Китаєм. Це не те, як буде виглядати, наприклад, війна з Північною Кореєю. Це щось своєрідне й унікальне".

Лакі впевнений, що Китай просто відправить на Тайвань десятки військових кораблів. Раніше він говорив, що його ідея полягає в тому, щоб "усе, над чим ми працюємо, у що інвестуємо, повинно будуватися з урахуванням того, що у 2027 році Китай зробить кроки щодо Тайваню", — сказав Лакі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Тайвань не проголошувати офіційну незалежність від Китаю. Водночас президент Тайваню Лай Цанде заявив, що їм не треба цього робити, бо країна вже вважає суверенною. Американський лідер також попередив, що не готовий вступати у війну проти Китаю, підтримуючи Тайвань.

При цьому зараз Тайвань переймає досвід України у війні з використанням дронів.