Китай на Тайване не остановится: магнат, поддерживающий Украину, рассказал о планах КНР

Основатель компании Anduril Палмер Лаки, которая занимается оборонными технологиями, честно признался, что США превзойти Китай не получится. Но нужно сделать все, чтобы вторжение на Тайвань стало для Пекина невозможным.

Лаки Палмер, который ранее поддерживал Украину и находится под санкциями РФ, неоднократно говорил о том, что планы Китая более, чем серьезны. И если Китай захватит Тайвань, который считает своей неотъемлемой частью, то он пойдет дальше. Об этом технологический магнат прямо заявил на лекции в военной академии Вест-Пойнт, общаясь с курсантами и генералами.

Лаки Палмер уверен, что Китай хочет захватить и Японию после Тайваня

"Если они захватят Тайвань, история и слова самого Си Цзиньпина показывают, что они немедленно переберутся на Окинаву, часть Филиппин, возможно, часть Вьетнама", — сказал Лаки в беседе с американскими генералами.

Он процитировал Си Цзиньпиня, который, по его словам заявлял: "Я читал в наших национальных архивах о островах Рюкю (Окинава) — 650 лет назад они прислали нам подарок, это значит, что они являются вассальным государством. И это национальный позор, что мы не защитили их от вторжения Императорской Японии. Поэтому нам необходимо пересмотреть вопрос об островах Рюкю".

"Он говорит это не потому, что любит бродить по национальным архивам. Они выстраивают национальный нарратив, который позволит им убедить свой народ начать с Тайваня и закончить многими нашими тихоокеанскими союзниками", — уверен Лаки.

Он также сравнил войну в Украине с той войной, которая может быть между США и Китаем.

Лаки признался, что был одним из тех, кто в начале полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину считал, что Путин собирается совершить крайне ограниченное вторжение "в горстку городов на Востоке" и просто объявит о победе.

"Я говорил людям, что это… О, мне становится не по себе, когда я об этом думаю: "Я просто не могу представить, чтобы Путин хоть как-то пытался захватить Киев. Я не могу представить, чтобы он пытался начать какое-либо крупномасштабное наступление", — признался Лаки.

Он сказал, что сейчас в Украине происходит окопная война плюс современная война, но в очень странной форме: "Это не то, как будет выглядеть война с Китаем. Это не то, как будет выглядеть, например, война с Северной Кореей. Это нечто своеобразное и уникальное".

Лаки уверен, что Китай просто отправит на Тайвань десятки военных кораблей. Ранее он говорил, что его идея заключается в том, чтобы "все, над чем мы работаем, во что инвестируем, должно строиться с учетом того, что в 2027 году Китай предпримет шаги в отношении Тайваня", — сказал Лаки.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Тайвань не провозглашать официальную независимость от Китая. В то же время президент Тайваня Лай Цандэ заявил, что им не надо этого делать, потому что страна уже считает суверенной. Американский лидер также предупредил, что не готов вступать в войну против Китая, поддерживая Тайвань.

При этом сейчас Тайвань перенимает опыт Украины в войне с использованием дронов.