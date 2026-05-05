Без официальных отношений: Тайвань перенимает опыт Украины в войне дронов, — NYT

Граждане Тайваня и Украины вместе с частными компаниями формируют неофициальную сеть сотрудничества, обмениваясь опытом и технологиями, в частности в сфере беспилотников, несмотря на отсутствие официальных отношений между правительствами.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Неофициальные связи развиваются через волонтеров, военных и бизнес, которые передают знания и решения, проверенные на войне. Это происходит на фоне угроз со стороны больших соседей — России для Украины и Китая для Тайваня.

Один из участников этой сети — 37-летний тайванец по имени Ли, который служит в Вооруженных силах Украины. Он рассказал, что опыт войны может пригодиться его родине.

"Война с Китаем однажды произойдет, и тогда мой опыт станет ценным", — сказал он.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических и военных связей, обе стороны осторожно развивают контакты. Украина придерживается принципа "единого Китая", а Тайвань избегает шагов, которые могли бы вызвать недовольство Пекина. В то же время Тайвань предоставляет Украине гуманитарную помощь, а украинские депутаты посещали Тайбэй.

Обмен знаниями происходит и в оборонной сфере. Тайваньские военные и аналитики изучают украинский опыт асимметричной войны, особенно использование дронов.

"Опыт Украины в применении дронов в реальных боевых условиях является очень ценным", — заявил представитель Министерства экономики Тайваня Цзоу Юйсинь.

В частном секторе сотрудничество также растет. Тайвань стал каналом поставки компонентов для украинских дронов после ограничений со стороны Китая. Часть беспилотников экспортируют в страны Восточной Европы, откуда они попадают в Украину, в том числе в качестве помощи.

В то же время украинские технологии тестируют и применяют в Тайване. Некоторые международные компании адаптируют разработки, созданные на основе украинского боевого опыта, под нужды острова. Также известно о производстве дронов по украинским разработкам за рубежом, в том числе и в Тайване.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы украинские компании не только продавали дроны, а предлагали комплексные решения с обслуживанием и обновлениями. Это, по его мнению, может способствовать долгосрочным соглашениям по безопасности с другими странами.

Напомним, ранее Central Intelligence Agency предупреждало руководителей ведущих технологических компаний о возможном вторжении Китая на Тайвань в 2027 году. По данным The New York Times, соответствующие оценки озвучили еще в 2023 году во время закрытой встречи с бизнесом.

В конце 2025 года Китай продемонстрировал сценарий возможного захвата Тайваня. В частности, военные представили беспилотники, стилизованные под животных, птиц и рыб, которые должны выполнять различные боевые задачи — от разведки и корректировки огня до атак на военных.

Также Китай начал военные учения вблизи Тайваня. Их объявили после того, как США заявили о продаже одного из крупнейших пакетов вооружения для острова.