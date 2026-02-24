ЦРУ предупреждало ведущие мировые компании, что Китай вторгнется на Тайвань в 2027, — NYT

Китай планирует вторгнуться на Тайвань в 2027 году. Этот шаг может стать серьезной угрозой для ряда крупных мировых компаний, ведь на Тайване производится примерно 90% самых сложных микросхем мира.

Еще в 2023 году предупреждение о возможном вторжении сделали американские чиновники. Об этом говорится в материале The New York Times.

В частности, в июле 2023 года состоялась встреча, на которой присутствовали руководители компаний Apple Тим Кук, Nvidia Дженсен Хуан и Advanced Micro Devices Лиза Су. Кристиано Амон, главный исполнительный директор Qualcomm, присоединился к ним через видеосвязь. Они заслушали доклад главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора национальной разведки Аврил Хейнс о том, что военные расходы Китая могут означать шаг против Тайваня в 2027 году.

После этого Тим Кук рассказал чиновникам, что он спал "с одним открытым глазом".

В то же время даже после этого доклада компании не разместили значительных заказов на американские чипы.

О конфликте предупреждали еще в 2021 году

В марте 2021 года адмирал Филип С. Дэвидсон выступил с предупреждением перед Комитетом Сената по вооруженным силам относительно геополитического конфликта вокруг Тайваня. Он отметил, что угроза в течение следующего десятилетия очевидна, в частности, в следующие 6 лет.

Это был первый случай, когда военный чиновник США заявил Конгрессу, что президент Китая Си Цзиньпин хочет, чтобы его армия была готова захватить Тайвань к 2027 году. В то же время многие военные эксперты скептически относятся к тому, что такой шаг может произойти так быстро.

Джейк Салливан, бывший советник экс-президента США Джо Байдена по национальной безопасности, назвал зависимость США от Тайваня в сфере полупроводников одной из самых больших уязвимостей Америки.

По его мнению, нужно, чтобы отрасль осознала риск от возможного вторжения Китая и поддержала строительство производственных заводов в США. Байден также хотел предоставить 50 миллиардов долларов государственных субсидий на строительство заводов по производству полупроводников внутри страны.

В конце 2025 года армия Китая показала, как будет захватывать Тайвань. Китайские военные планируют использовать беспилотники, которые будут атаковать остров Тайвань и будут при этом несколько похожи на животных, птиц и рыб. Каждый тип аппаратов будет иметь собственные боевые задачи: вести разведку, нацеливать артиллерию, нападать на личный состав.

29 декабря Китай начал военные маневры у берегов Тайваня. О маневрах было объявлено после того, как США объявили о продаже одного из крупнейших пакетов оружия для тайваньцев.