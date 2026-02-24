ЦРУ попереджало провідні світові компанії, що Китай вторгнеться на Тайвань в 2027, — NYT

Китай планує вторгнутися на Тайвань в 2027 році. Цей крок може стати серйозною загрозою для низки великих світових компаній, адже на Тайвані виробляється приблизно 90% найскладніших мікросхем світу.

Ще у 2023 році попередження про можливе вторгнення зробили американські високопосадовці. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Зокрема в липні 2023 року відбулася зустріч, на якій були присутні керівники компаній Apple Тім Кук, Nvidia Дженсен Хуан та Advanced Micro Devices Ліза Су. Крістіано Амон, головний виконавчий директор Qualcomm, приєднався до них через відеозв'язок. Вони заслухали доповідь голови ЦРУ Вільяма Бернса та директорку національної розвідки Авріл Гейнс про те, що військові витрати Китаю можуть означати крок проти Тайваню у 2027 році.

Після цього Тім Кук розповів чиновникам, що він спав "з одним відкритим оком".

Водночас навіть після цієї доповіді компанії не розмістили значних замовлень на американські чіпи.

Про конфлікт попереджали ще в 2021 році

У березні 2021 року адмірал Філіп С. Девідсон виступив із попередженням перед Комітетом Сенату з питань збройних сил щодо геополітичного конфлікту навколо Тайваню. Він наголосив, що загроза впродовж наступного десятиліття є очевидною, зокрема, у наступні 6 років.

Це був перший випадок, коли військовий чиновник США заявив Конгресу, що президент Китаю Сі Цзіньпін хоче, щоб його армія була готова захопити Тайвань до 2027 року. Водночас багато військових експертів скептично ставляться до того, що такий крок може відбутися так швидко.

Джейк Салліван, колишній радник експрезидента США Джо Байдена з національної безпеки, назвав залежність США від Тайваню у сфері напівпровідників однією з найбільших вразливостей Америки.

На його думку, потрібно, аби галузь усвідомила ризик від можливого вторгнення Китаю і підтримала будівництво виробничих заводів у США. Байден також хотів надати 50 мільярдів доларів державних субсидій на будівництво заводів з виробництва напівпровідників усередині країни.

Наприкінці 2025 року армія Китаю показала, як захоплюватиме Тайвань. Китайські військові планують використати безпілотники, які атакуватимуть острів Тайвань і будуть при цьому дещо схожі на тварин, птахів та риб. Кожен тип апаратів матиме власні бойові завдання: вестимуть розвідку, націлюватимуть артилерію, нападатимуть на особовий склад.

29 грудня Китай почав військові маневри біля берегів Тайваню. Про маневри було оголошено після того, як США оголосили про продаж одного з найбільших пакетів зброї для тайванців.