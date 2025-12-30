Армія Китаю показала, як захоплюватиме Тайвань: рої БпЛА та косяки субмарин (відео)

Тайвань планують захопити за допомогою шести видів безпілотників різного призначення, які діятимуть у повітрі, воді та на суші, свідчать кадри армії Китайської Народної Республіки. Відео згенероване "штучним інтелектом" та показує розробки, які використають для майбутнього вторгнення. Які безпілотники використає Пекін, щоб зробити "марш-кидок" через Тайванську протоку та окупувати Республіку Китай?

Відео з можливим планом атаки на Тайвань опублікувало Східне командування театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю, ідеться у статті медіа Global Times News (GTN). Китайські військові планують використати безпілотники, які атакуватимуть острів Тайвань і будуть при цьому дещо схожі на тварин, птахів та риб. Кожен тип апаратів матиме власні бойові завдання: вестимуть розвідку, націлюватимуть артилерію, нападатимуть на особовий склад.

Армія Китаю показала кілька етапів вторгнення у Тайвань, яке відбуватиметься з використанням дронів різни типів.

Спершу з'являються "орли", які перетворюються у розвідувальні БпЛА літакового типу. Медіа уточнили, що завдання цих дронів — "розвідка, спостереження та рекогносцювання".

Відео дня

Далі — косяк "акул", які перетворюються у безпілотні підводні човни. Наголошується, що це недорогі та ефективніші субмарини, які можуть непомітно підібратись до цілі та вдарити у потрібний момент.

Тим часом на поверхні води працюватимуть "косатки" — це безекіпажні катери, які стануть приманкою, або вестимуть розвідку, або битимуть по кораблях.

У повітрі діятимуть рої мікродронів, які висаджуватимуться з дрона-матки Jetank, ідеться у статті. Наголошується, що завдяки такій технології БпЛА діставатимуть на більшу відстань.

На суші відзначаться два типи дронів. По-перше, це "вовки" — чотириногі апарати, які виконуватимуть бойові завдання у гористій місцевості, в джунглях та у населених пунктах. По-друге, "мавпи" — ще один тип пристроїв, які здатні діяти для інфільтрації та штурмів ворожих позицій. Вказано, що безпілотники працюватимуть з використанням "штучного інтелекту" і діятимуть скоординовано та "динамічно".

GTN навело оцінки аналітиків щодо відео армії Китаю. Аналітики вважають, що ідеться про еволюцію стратегії ведення війни, у якій головну роль гратимуть пілотовані та безпілотні апарати у повітрі, на землі, у морі й навіть у космосі.

Китай і Тайвань — деталі

Зазначимо, 29 грудня почались військові навчання Китаю, які відбуваються у морі, на суші та в повітрі поруч з Тайванем. Китайська армія вивела на маневри сотню одиниць військової техніки та відпрацьовує захоплення острова, розташованого на відстані 190 км та відділеного Тайванською протокою між Східнокитайським та Південнокитайським морями.

Нагадуємо, у серпні у Китаї провели військовий парад з нагоди завершення Другої світової війни, на якому показали 20-метрові підводні безпілотні човни, балістичні ракети, сучасну авіацію та БпЛА.