Біля Тайваню почалися масштабні військові навчання Китаю: стрільби проведуть у п'яти акваторіях

Китай 29 грудня почав військові маневри біля берегів Тайваню. У навчаннях з бойовими стрільбами візьмуть участь китайські армія, флот, військово-повітряні сили та ракетні війська.

Про те, що Китай почав військові навчання біля Тайваню, пише Bloomberg із посиланням на заяву китайських військових. Журналісти зазначили, що про маневри було оголошено після того, як США оголосили про продаж одного з найбільших пакетів зброї для тайванців.

Навчання китайської армії отримали назву "Justice Mission 2025" ("Місія справедливості-2025"). В КНР заявили, що вони мають на меті "перевірити реальну бойову спроможність військ театру військових дій у спільних операціях".

"Це суворе попередження проти сепаратистських сил "Незалежності Тайваню", а також законний і необхідний захід для захисту суверенітету та національної єдності Китаю", — сказав старший полковник Ши Ї.

Відео дня

З 8:00 до 18:00 30 грудня народно-визвольна армія Китаю має проводити бойові стрільби у п'яти акваторіях навколо Тайваню. В окремій заяві військові не рекомендували "будь-якому невідповідному судну чи літаку" заходити в цей район. При цьому деякі з зазначених ділянок знаходяться в Тайванській протоці чи поблизу неї, що є одним із найжвавіших у світі судноплавних шляхів.

Китай почав навчання біля Тайваню: реакція Тайбея

В Тайвані розкритикували навчання КНР: в Міністерстві оборони в Тайбеї назвали маневри "ірраціональними провокаційними діями", а в тайванському Управлінні цивільної авіації зауважили, що бойові стрільби серйозно підривають безпеку польотів і змушують шукати альтернативні маршрути.

Журналісти зауважили, що ці військові навчання підкреслюють чутливість тайванського питання для Китаю та відображають гнівну реакцію на схвалення на початку місяця пакета угод США із Тайванем про продаж зброї на суму до 11 млрд доларів. 26 грудня КНР також запровадила здебільшого символічні санкції проти 20 оборонних компаній і 10 керівників у Штатах.

Ці маневри є першими масштабними навчаннями китайських військових поблизу Тайваню з квітня 2025 року і відбуваються за два місяці після початку річного перемир'я у торгівельних конфліктах між Пекіном і Вашингтоном. Доцент Наньянського технологічного університету Ділан Ло вважає, що Китай при цьому утримається від дій, які можуть викликати відповідь з боку США.

"Я думаю, що вони захочуть досягти "зони Златовласки" (заселеної території — ред.) — заподіяти біль та продемонструвати рішучість, але так, щоб це не було сприйнято непропорційно і щоб не розлютити США", — сказав Ло.

На його думку, якщо над островом пролетить ракета, це буде ескалацією і може призвести до взаємної відповіді. Журналісти нагадали, що КНР направила ракети безпосередньо над Тайванем у 2022 році у відповідь на візит на острів тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Нагадаємо, 5 грудня ЗМІ повідомляли, що Китай розмістив у морях Східної Азії понад 100 військових кораблів після дипломатичної кризи з Японією.

Під час телефонної розмови 24 листопада президент США Дональд Трамп і лідер КНР Сі Цзіньпін обговорили "повернення" Тайваню Китаю.