Возле Тайваня начались масштабные военные учения Китая: стрельбы проведут в пяти акваториях

Китай 29 декабря начал военные маневры у берегов Тайваня. В учениях с боевыми стрельбами примут участие китайские армия, флот, военно-воздушные силы и ракетные войска.

О том, что Китай начал военные учения возле Тайваня, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление китайских военных. Журналисты отметили, что о маневрах было объявлено после того, как США объявили о продаже одного из крупнейших пакетов оружия для тайваньцев.

Учения китайской армии получили название "Justice Mission 2025" ("Миссия справедливости-2025"). В КНР заявили, что они имеют целью "проверить реальную боевую способность войск театра военных действий в совместных операциях".

"Это строгое предупреждение против сепаратистских сил "Независимости Тайваня", а также законная и необходимая мера для защиты суверенитета и национального единства Китая", — сказал старший полковник Ши И.

С 8:00 до 18:00 30 декабря народно-освободительная армия Китая должна проводить боевые стрельбы в пяти акваториях вокруг Тайваня. В отдельном заявлении военные не рекомендовали "любому неподходящему судну или самолету" заходить в этот район. При этом некоторые из указанных участков находятся в Тайваньском проливе или вблизи него, что является одним из самых оживленных в мире судоходных путей.

Китай начал учения возле Тайваня: реакция Тайбэя

В Тайване раскритиковали учения КНР: в Министерстве обороны в Тайбэе назвали маневры "иррациональными провокационными действиями", а в тайваньском Управлении гражданской авиации отметили, что боевые стрельбы серьезно подрывают безопасность полетов и заставляют искать альтернативные маршруты.

Журналисты отметили, что эти военные учения подчеркивают чувствительность тайваньского вопроса для Китая и отражают гневную реакцию на одобрение в начале месяца пакета соглашений США с Тайванем о продаже оружия на сумму до 11 млрд долларов. 26 декабря КНР также ввела в основном символические санкции против 20 оборонных компаний и 10 руководителей в Штатах.

Эти маневры являются первыми масштабными учениями китайских военных вблизи Тайваня с апреля 2025 года и происходят через два месяца после начала годичного перемирия в торговых конфликтах между Пекином и Вашингтоном. Доцент Наньянского технологического университета Дилан Ло считает, что Китай при этом воздержится от действий, которые могут вызвать ответные действия со стороны США.

"Я думаю, что они захотят достичь "зоны Златовласки" (заселенной территории — ред.) — причинить боль и продемонстрировать решительность, но так, чтобы это не было воспринято непропорционально и чтобы не разозлить США", — сказал Ло.

По его мнению, если над островом пролетит ракета, это будет эскалацией и может привести к взаимному ответу. Журналисты напомнили, что КНР направила ракеты непосредственно над Тайванем в 2022 году в ответ на визит на остров тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Напомним, 5 декабря СМИ сообщали, что Китай разместил в морях Восточной Азии более 100 военных кораблей после дипломатического кризиса с Японией.

Во время телефонного разговора 24 ноября президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили "возвращение" Тайваня Китаю.