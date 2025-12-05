Безусловная демонстрация силы: Китай разместил в морях Восточной Азии более 100 военных кораблей

В Китае традиционно разгар сезона военных учений, хотя Народно-освободительная армия Китая пока ни о чем подобном не заявляла. Но КНР стягивает корабли после дипломатического кризиса между Пекином и Токио.

Китай размещает в водах Восточной Азии большое количество военных и береговых судов, в какой-то момент их число превысило 100. Это крупнейшая на сегодняшний день морская демонстрация силы, сообщают четыре источника и отчеты разведки, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Китай вывел более 100 военных кораблей в Тихий океан

К обычным заявлениям Китая о планах завоевать Тайвань прибавился дипломатический скандал с Японией, после того, как новая премьер-министр Санаэ Такаичи сообщила, что гипотетическое нападение Китая на демократически управляемый Тайвань может спровоцировать военный ответ со стороны Токио.

Пекин также был возмущен заявлением президента Тайваня Лай Цзин-дэ, сделанным в прошлом месяце, о выделении дополнительных 40 миллиардов долларов на оборону для противодействия Китаю, который рассматривает остров как свою территорию.

Китай выводит корабли в Тихий океан — что это значит

По словам четырех представителей служб безопасности в регионе, китайские корабли сосредоточились в водах, простирающихся от южной части Желтого моря через Восточно-Китайское море и далее в спорное Южно-Китайское море, а также в Тихом океане.

Их рассказы были подтверждены разведывательными отчетами одной из стран региона.

По данным документов, по состоянию на утро четверга в регионе действуют более 90 китайских судов, тогда как в начале этой недели их число превышало 100.

Китайские подлодки Фото: Скриншот

По словам источников, эти операции превосходят масштабное развертывание военно-морских сил Китая в декабре прошлого года, в результате чего Тайвань был вынужден повысить уровень боевой готовности.

Генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Цай Минъянь заявил, что в западной части Тихого океана действуют четыре военно-морских соединения КНР, и Тайвань следит за ними, заявила Цай.

Один из инсайдеров сообщил, что Пекин начал направлять в регион большее, чем обычно, количество кораблей после 14 ноября, когда он вызвал посла Японии, чтобы выразить протест против комментариев Такаичи по Тайваню.

"Это выходит далеко за рамки нужд национальной обороны Китая и создает риски для всех сторон", — заявил чиновник, добавив, что Пекин проверяет ответные меры в региональных столицах с помощью "беспрецедентного" развертывания.

По словам источника, некоторые китайские корабли в этом районе совместно с боевыми самолетами проводили имитационные атаки на иностранные суда. Они также отрабатывали операции по воспрепятствованию доступу, направленные на то, чтобы не допустить отправки подкреплений внешними силами в случае конфликта.

Два других источника сообщили, что страны региона внимательно следят за развитием событий, но пока не считают, что развертывание несет в себе значительные риски.

"Будет большой выход в свет. Но, судя по всему, это просто плановые учения", — сообщил один из источников.

Китайский флот — крупнейший в мире и США отстают

Стоит отметить, что Военно-морской флот Китая в настоящее время является крупнейшим в мире по численности. И военные эксперты отмечали, что США в этой гонке вооружений безнадежно отстает.

У Китая больше кораблей, чем у США и строят они их быстрее Фото: Twitter

Контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери отмечал, что Китай строит 200 торговых судов в год на каждое судно, построенное Америкой. А в случае с военными кораблями разрыв меньше, но отставание здесь более опасно: за последнее десятилетие Пекин построил более 100 военных судов, в то время как ВМС США получили менее 50.

По его словам, флот США вот уже 15 лет насчитывает чуть менее 300 судов, и нет никаких признаков того, что Вашингтон знает, как его увеличить.

Правда, военные корабли США по-прежнему остаются самыми боеспособными в мире: у США есть лучшая ударная подводная лодка (класса Seawolf), лучший крупный надводный боевой корабль (класса Flight 3 Arleigh Burke), лучший авианосец (класса Ford), и этот список можно продолжать.

Но главная проблема, что верфи, на которых строятся крупнейшие корабли Военно-морского флота — Electric Boat в Коннектикуте, Bath в штате Мэн, Newport News в Вирджинии, Pascagoula в Миссисипи — являются одной из причин отставания США от Китая. На протяжении десятилетий эти верфи не модернизировали свои производственные мощности и не оптимизировали рабочую силу и производственные процессы. Из-за чего в США не хватает судов обеспечения, которых в избытке имеется у Китая.

