Величезні дрони-субмарини та гіперзвукові ракети: що Китай покаже на військовому параді (фото)

Під керівництвом китайського лідера Сі Цзіньпіна Китай 3 вересня покаже масштабне нарощування військової потужності. І вже почав звозити в Пекін, де пройде парад, своє найновіше озброєння, яким вразить союзників і супротивників.

Журналісти в Пекіні зазначають, що бачать на вулицях найпередовішу китайську зброю. Деяка з них прихована під брезентом, але силуети ракет, танків і підводних апаратів "безпомилково вгадуються". Уже відомо, що Китай готується до наймасштабнішого військового параду за останні шість років, пише CNN.

Колона танків на репетиції параду в Пекіні Фото: Соцсети

Для військових спостерігачів хода завуальованого озброєння дає цінні підказки про те, що може бути показано на масштабному військовому параді 3 вересня, на якому, за заявою Китаю, буде представлено "нове покоління" чинного озброєння Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Це буде наймасштабніша демонстрація досягнень китайської військової техніки з часів параду на честь Дня незалежності 2019 року.

Парад 3 вересня присвячений 80-річчю закінчення Другої світової війни після капітуляції Японської імперії, вторгнення якої до Китаю почалося 1931 року.

На параді 2019 року НВАК представила озброєння, зокрема міжконтинентальну балістичну ракету дорожнього базування, балістичну ракету середньої дальності, пов'язану з гіперзвуковим планувальним апаратом, і свій перший підводний безпілотник.

Ракети на репетиції параду Фото: Соцсети

Під керівництвом китайського лідера Сі Цзіньпіна Пекін почав проводити масштабну військову політику, під час якої НВАК, яка раніше не входила навіть до числа найсильніших в Азії, за оцінками аналітиків, почала змагатися з армією США, а в деяких категоріях і перевершувати її.

3 вересня військові оглядачі очікують на появу нових версій деяких видів озброєння і технологій, які дебютували 2019 року.

Парад у Пекіні в 2019 році

На репетиціях параду були продемонстровані, безсумнівно, нові типи гіперзвукових ракетних систем і величезні підводні безпілотники.

21 серпня офіційні особи КНР оприлюднили детальний список того, що НВАК представить 3 вересня.

Таємничий морський дрон, який покажуть на параді Фото: Соцсети

"У параді задіяно понад 10 000 осіб особового складу, більше сотні літаків і кілька сотень одиниць наземної техніки", — повідомив на брифінгу в Пекіні генерал-майор Сюй Гуйчжун, виконавчий заступник директора Управління з управління парадом Центрального командування НВАК.

Сюй повідомив, що в навчаннях буде задіяно понад 100 різних видів озброєння, всі вони готові до бою і виробляються в Китаї, додавши, що значну частину становитиме нове озброєння, яке вперше презентують на навчаннях.

Генерал перерахував низку новітньої зброї Китаю, яку раніше ніколи не демонстрували світові: новітні безпілотники, зброю спрямованої енергії, системи радіоелектронного придушення, гіперзвукові системи, технології протиповітряної та протиракетної оборони, а також стратегічні ракети.

Коментарі на китайській соцмережі Weibo відображали великий ентузіазм з приводу майбутнього параду, багато хто просив зробити його національним святом.

"Чи можемо ми отримати вихідний, щоб подивитися пряму трансляцію?" — запитав один із користувачів, зібравши понад 2000 лайків.

"Я точно візьму вихідний 3 вересня, щоб подивитися парад, скасувавши всі свої плани", — написав інший.

І, схоже, НВАК продовжить підігрівати інтерес і генерал Сюй пообіцяв розповісти більше вже найближчим часом.

До Китаю вже прибули солдати з РФ, які братимуть участь у параді Фото: Соцсети

Нагадаємо, стало відомо, що на парад у Пекіні запрошено російського президента Володимира Путіна. Тому європейські посли масово пішли у відпустку, щоб коректно і з поважної причини не з'явитися на параді.

А під час репетиції військового параду показали нову зброю, яку везли на 20-метровій вантажівці. Виявилося, що це новітній морський дрон, який досі ніхто не бачив.