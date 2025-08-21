Огромные дроны-субмарины и гиперзвуковые ракеты: что Китай покажет на военном параде (фото)

Под руководством китайского лидера Си Цзиньпина Китай 3 сентября покажет масштабное наращивание военной мощи. И уже начал свозить в Пекин, где пройдет парад, свое самое новое вооружение, которым впечатлит союзников и противников.

Журналисты в Пекине отмечают, что видят на улицах самое передовое китайское оружие. Некоторое из них скрыто под брезентом, но силуэты ракет, танков и подводных аппаратов "безошибочно угадываются". Уже известно, что Китай готовится к самому масштабному военному параду за последние шесть лет, пишет CNN.

Колонна танков на репетиции парада в Пекине Фото: Соцсети

Для военных наблюдателей шествие завуалированного вооружения дает ценные подсказки о том, что может быть показано на масштабном военном параде 3 сентября, на котором, по заявлению Китая, будет представлено "новое поколение" действующего вооружения Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Это будет самая масштабная демонстрация достижений китайской военной техники со времен парада в честь Дня независимости в 2019 году.

Парад 3 сентября посвящен 80-летию окончанию Второй мировой войны после капитуляции Японской империи, вторжение которой в Китай началось в 1931 году.

На параде 2019 года НОАК представила вооружение, в том числе межконтинентальную баллистическую ракету дорожного базирования, баллистическую ракету средней дальности, сопряженную с гиперзвуковым планирующим аппаратом, и свой первый подводный беспилотник.

Ракеты на репетиции парада Фото: Соцсети

Под руководством китайского лидера Си Цзиньпина Пекин начал проводить масштабную военную политику, в ходе которой НОАК, ранее не входившая даже в число сильнейших в Азии, по оценкам аналитиков, начала соперничать с армией США, а в некоторых категориях и превосходить ее.

3 сентября военные обозреватели ожидают появления новых версий некоторых видов вооружения и технологий, дебютировавших в 2019 году.

Парад в Пекине в 2019 году

На репетициях парада были продемонстрированы, несомненно, новые типы гиперзвуковых ракетных систем и огромные подводные беспилотники.

21 августа официальные лица КНР обнародовали подробный список того, что НОАК представит 3 сентября.

Таинственный морской дрон, который покажут на параде Фото: Соцсети

"В параде задействовано более 10 000 человек личного состава, более сотни самолетов и несколько сотен единиц наземной техники", — сообщил на брифинге в Пекине генерал-майор Сюй Гуйчжун, исполнительный заместитель директора Управления по управлению парадом Центрального командования НОАК.

Сюй сообщил, что в учениях будет задействовано более 100 различных видов вооружения, все они готовы к бою и производятся в Китае, добавив, что значительную часть составит новое вооружение, впервые представленное на учениях.

Генерал перечислил ряд новейшего оружия Китая, которое ранее никогда не демонстрировалось миру: новейшие беспилотники, оружие направленной энергии, системы радиоэлектронного подавления, гиперзвуковые системы, технологии противовоздушной и противоракетной обороны, а также стратегические ракеты.

Комментарии на китайской соцсети Weibo отражали большой энтузиазм по поводу предстоящего парада, многие просили сделать его национальным праздником.

"Можем ли мы получить выходной, чтобы посмотреть прямую трансляцию?" — спросил один из пользователей, собрав более 2000 лайков.

"Я определенно возьму выходной 3 сентября, чтобы посмотреть парад, отменив все свои планы", — написал другой.

И, похоже, НОАК продолжит подогревать интерес и генерал Сюй пообещал рассказать больше уже в ближайшее время.

В Китай уже прибыли солдаты из РФ, которые будут принимать участие в параде Фото: Соцсети

Напомним, стало известно, что на парад в Пекине приглашен российский президент Владимир Путин. Поэтому европейские послы массово ушли в отпуск, чтобы корректно и по уважительной причине не появиться на параде.

А во время репетиции военного парада показали новое оружие, которое везли на 20-метровом грузовике. Оказалось, что это новейший морской дрон, который до сих пор никто не видел.