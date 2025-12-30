Армия Китая показала, как будет захватывать Тайвань: рои БпЛА и косяки субмарин (видео)

Тайвань планируют захватить с помощью пяти видов беспилотников различного назначения, которые будут действовать в воздухе, воде и на суше, свидетельствуют кадры армии Китайской Народной Республики. Видео сгенерировано "искусственным интеллектом" и показывает разработки, которые используют для будущего вторжения. Какие беспилотники использует Пекин, чтобы сделать "марш-бросок" через Тайваньский пролив и оккупировать Китайскую Республику? Какая новая стратегию ведения войны появилась у китайской армии?

Видео с возможным планом атаки на Тайвань опубликовало Восточное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая, говорится в статье медиа Global Times News (GTN). Китайские военные планируют использовать беспилотники, которые будут атаковать остров Тайвань и будут при этом несколько похожи на животных, птиц и рыб. Каждый тип аппаратов будет иметь собственные боевые задачи: вести разведку, нацеливать артиллерию, нападать на личный состав.

Армия Китая показала несколько этапов вторжения в Тайвань, которое будет происходить с использованием дронов различных типов.

Сначала появляются "орлы", которые превращаются в разведывательные БпЛА самолетного типа. Медиа уточнили, что задача этих дронов — "разведка, наблюдение и рекогносцировка".

Далее — косяк "акул", которые превращаются в беспилотные подводные лодки. Отмечается, что это недорогие и эффективные субмарины, которые могут незаметно подобраться к цели и ударить в нужный момент.

Тем временем на поверхности воды будут работать "косатки" — это безэкипажные катера, которые станут приманкой, или будут вести разведку, или бить по кораблям.

В воздухе задействуют рои микродронов, которые будут высаживаться с дрона-матки Jetank, говорится в статье. Отмечается, что благодаря такой технологии БпЛА будут доставать на большее расстояние.

На суше отметятся два типа дронов. Во-первых, это "волки" — четвероногие аппараты, выполняющие боевые задачи в гористой местности, в джунглях и в населенных пунктах. Во-вторых, "обезьяны" — еще один тип устройств, способных действовать для инфильтрации и штурмов вражеских позиций. Указано, что беспилотники будут работать с использованием "искусственного интеллекта" и действовать скоординировано и "динамично".

GTN привело оценки аналитиков относительно видео армии Китая. Аналитики считают, что идет речь об эволюции стратегии ведения войны, в которой главную роль будут играть пилотируемые и беспилотные аппараты в воздухе, на земле, в море и даже в космосе.

Китай и Тайвань — детали

Отметим, 29 декабря начались военные учения Китая, которые проходят в море, на суше и в воздухе рядом с Тайванем. Китайская армия вывела на маневры сотню единиц военной техники и отрабатывает захват острова, расположенного на расстоянии 190 км и отделенного Тайваньским проливом между Восточнокитайским и Южнокитайским морями.

Напоминаем, в августе в Китае провели военный парад по случаю завершения Второй мировой войны, на котором показали 20-метровые подводные беспилотные лодки, баллистические ракеты, современную авиацию и БпЛА.