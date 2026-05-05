Без офіційних відносин: Тайвань переймає досвід України у війні дронів, — NYT

Громадяни Тайваню та України разом із приватними компаніями формують неофіційну мережу співпраці, обмінюючись досвідом і технологіями, зокрема у сфері безпілотників, попри відсутність офіційних відносин між урядами.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Неофіційні зв’язки розвиваються через волонтерів, військових і бізнес, які передають знання та рішення, перевірені на війні. Це відбувається на тлі загроз з боку більших сусідів — Росії для України та Китаю для Тайваню.

Один із учасників цієї мережі — 37-річний тайванець на ім’я Лі, який служить у Збройних силах України. Він розповів, що досвід війни може знадобитися його батьківщині.

“Війна з Китаєм одного дня станеться, і тоді мій досвід стане цінним”, — сказав він.

Попри відсутність офіційних дипломатичних і військових зв’язків, обидві сторони обережно розвивають контакти. Україна дотримується принципу “єдиного Китаю”, а Тайвань уникає кроків, які могли б викликати невдоволення Пекіна. Водночас Тайвань надає Україні гуманітарну допомогу, а українські депутати відвідували Тайбей.

Обмін знаннями відбувається і в оборонній сфері. Тайванські військові та аналітики вивчають український досвід асиметричної війни, особливо використання дронів.

“Досвід України у застосуванні дронів у реальних бойових умовах є дуже цінним”, — заявив представник Міністерства економіки Тайваню Цзоу Юйсінь.

У приватному секторі співпраця також зростає. Тайвань став каналом постачання компонентів для українських дронів після обмежень з боку Китаю. Частину безпілотників експортують до країн Східної Європи, звідки вони потрапляють в Україну, зокрема як допомога.

Водночас українські технології тестують і застосовують у Тайвані. Деякі міжнародні компанії адаптують розробки, створені на основі українського бойового досвіду, під потреби острова. Також відомо про виробництво дронів за українськими розробками за кордоном, зокрема і в Тайвані.

Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб українські компанії не лише продавали дрони, а пропонували комплексні рішення з обслуговуванням і оновленнями. Це, на його думку, може сприяти довгостроковим безпековим угодам з іншими країнами.

Нагадаємо, раніше Central Intelligence Agency попереджало керівників провідних технологічних компаній про можливе вторгнення Китаю на Тайвань у 2027 році. За даними The New York Times, відповідні оцінки озвучили ще у 2023 році під час закритої зустрічі з бізнесом.

Наприкінці 2025 року Китай продемонстрував сценарій можливого захоплення Тайваню. Зокрема, військові представили безпілотники, стилізовані під тварин, птахів і риб, які мають виконувати різні бойові завдання — від розвідки й коригування вогню до атак на військових.

Також Китай розпочав військові навчання поблизу Тайваню. Їх оголосили після того, як США заявили про продаж одного з найбільших пакетів озброєння для острова.