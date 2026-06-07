Китай розпочав спеціальну морську операцію неподалік від Тайваню, — ЗМІ

Китай оголосив про проведення операції з охорони морського правопорядку у водах на схід від острова Тайвань після одностороннього кроку Японії та Філіппін щодо делімітації кордонів.

Пекін пояснив такі дії тим, що вони були вчинені у відповідь на одностороннє оголошення Японією та Філіппінами про проведення так званих "переговорів щодо розмежування морських кордонів" на схід від острова Тайвань. Такі дії вважаються порушенням територіального суверенітету КНР, її морських прав та інтересів. Про це повідомило видання Global Times.

Така операція була, започаткована Міністерством транспорту Китаю спільно з адміністраціями з безпеки на морі провінцій Фуцзянь і Гуандун, Центром підтримки судноплавства у Східнокитайському морі та Бюро зі порятунку на Східнокитайському морі. Повідомляється, що операція має на меті посилення можливостей контролю за морським рухом та забезпечення правопорядку в глибоководних районах ключових акваторій. Також йдеться про забезпечення безпеки морського судноплавства і захист національних прав та інтересів, наголосили в Пекіні.

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Нещодавно президент Філіппін відвідав Японію. Після цього сторони оголосили про початок переговорів щодо розмежування виключної економічної зони та континентального шельфу. Район, про розмежування якого йшлося, розташовувався на схід від Тайваню.

Під час пресконференції у МЗС Китаю оголосили, що є такі дії вважаються грубим порушенням Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), а також порушенням низки інших міжнародних законів та норм, що регулюють міжнародні відносини. Там також зазначили, що ці дії "серйозно порушують" морські права та інтереси Китаю.

"Згідно з UNCLOS, розмежування виняткової економічної зони та континентального шельфу між державами, що мають протилежні або суміжні узбережжя, здійснюється відповідними державами на основі угоди на засадах справедливості. Будь-яке розмежування вод на схід від Тайваню має відбуватися за участю Китаю як сторони переговорів", — заявили у МЗС Китаю.

У відомстві також додали, що співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки належать до китайської нації, і якщо буде змова з ціллю зради китайських інтересів, вони будуть "покарані історією".

Нагадаємо, у травні засновник компанії Anduril Палмер Лакі розповів, що Китай на Тайвані не зупиниться і розповів про плани КНР.

Також раніше Сі Цзіньпін попередив, що між Китаєм і США можливий конфлікт через Тайвань.