Китай начал специальную морскую операцию неподалеку от Тайваня, — СМИ

Китай объявил о проведении операции по охране морского правопорядка в водах к востоку от острова Тайвань после одностороннего шага Японии и Филиппин по делимитации границ.

Пекин объяснил такие действия тем, что они были совершены в ответ на одностороннее объявление Японией и Филиппинами о проведении так называемых "переговоров по разграничению морских границ" к востоку от острова Тайвань. Такие действия считаются нарушением территориального суверенитета КНР, ее морских прав и интересов. Об этом сообщило издание Global Times.

Такая операция была начата Министерством транспорта Китая совместно с администрациями по безопасности на море провинций Фуцзянь и Гуандун, Центром поддержки судоходства в Восточнокитайском море и Бюро по спасению на Восточнокитайском море. Сообщается, что операция имеет целью усиление возможностей контроля за морским движением и обеспечения правопорядка в глубоководных районах ключевых акваторий. Также речь идет об обеспечении безопасности морского судоходства и защите национальных прав и интересов, подчеркнули в Пекине.

Відео дня

Недавно президент Филиппин посетил Японию. После этого стороны объявили о начале переговоров по разграничению исключительной экономической зоны и континентального шельфа. Район, о разграничении которого шла речь, располагался к востоку от Тайваня.

Во время пресс-конференции в МИД Китая объявили, что такие действия считаются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), а также нарушением ряда других международных законов и норм, регулирующих международные отношения. Там также отметили, что эти действия "серьезно нарушают" морские права и интересы Китая.

"Согласно UNCLOS, разграничение исключительной экономической зоны и континентального шельфа между государствами, имеющими противоположные или смежные побережья, осуществляется соответствующими государствами на основе соглашения на основе справедливости. Любое разграничение вод к востоку от Тайваня должно происходить с участием Китая как стороны переговоров", — заявили в МИД Китая.

В ведомстве также добавили, что соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива принадлежат к китайской нации, и если будет заговор с целью предательства китайских интересов, они будут "наказаны историей".

Напомним, в мае основатель компании Anduril Палмер Лаки рассказал, что Китай на Тайване не остановится и рассказал о планах КНР.

Также ранее Си Цзиньпин предупредил, что между Китаем и США возможен конфликт из-за Тайваня.