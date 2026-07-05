Китай и Россия запланировали проведение совместных военно-морских учений в июле. Они пройдут в Желтом море.

После этого страны также проведут совместное морское патрулирование Тихого океана. Об этом сообщило Министерство обороны Китая, передает Bloomberg.

Учения "Общее море-2026" являются частью ежегодного плана военного сотрудничества между странами. Целью сотрудничества является решение проблем безопасности и поддержание регионального мира и стабильности, заявило китайское ведомство.

В то же время там не сообщили никаких подробностей о сроках обучения, задействованной военной технике и численности личного состава.

По завершении этих учений военные обеих стран проведут совместное морское патрулирование в Тихом океане.

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Ранее журналист Вадим Денисенко утверждал, что Китайу надоела Россия, которая никак не хочет успокоиться, — и он готов активно вмешаться в переговоры о мире в Украине, считает политический аналитик Вадим Денисенко. И как ни странно, инструментом, с помощью которого Пекин начал эту сложную игру, выступает Лукашенко, который на глазах у всех перестает быть марионеткой Путина.

Напомним, что в начале июня Китай объявил о проведении операции по охране морского правопорядка в водах к востоку от острова Тайвань после односторонних действий Японии и Филиппин по делимитации границ.

Напомним, что в мае основатель компании Anduril Палмер Лэки заявил, что Китай не остановится на Тайване, и рассказал о планах КНР.

Кроме того, ранее Си Цзиньпин предупредил, что между Китаем и США возможен конфликт из-за Тайваня.