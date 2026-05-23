Поки Трамп зволікає: Китай і Росія розгорнули шпигунську мережу на Кубі, — WSJ

За словами офіційних осіб, знайомих з оцінками американської розвідки, останніми роками Китай і Росія розширили свої розвідувальні операції на Кубі, інвестуючи в засоби електронного прослуховування, які використовуються для шпигунства за американськими військовими об'єктами у Флориді, і приблизно потроївши чисельність персоналу розвідки, що працює на них, з 2023 року, повідомляє Wall Street Journal.

Отримані дані свідчать про те, що Пекін і Москва додають дедалі більш сучасне обладнання в зону дії двох штабів американських військових, які контролюють операції на Близькому Сході та в Латинській Америці.

Незважаючи на багаторічну розвідувальну діяльність Китаю і Росії на острові, Вашингтон тепер використовує це питання для посилення своєї публічної позиції на користь ескалації кампанії тиску на Кубу. Нові оцінки з'явилися на тлі заяви адміністрації Трампа про те, що Куба являє собою "незвичайну і надзвичайну загрозу" національній безпеці США, стверджуючи, що комуністична держава є зловісним майданчиком для супротивників Вашингтона.

"Інші президенти розглядали це питання 50-60 років, роблячи якісь дії. Схоже, що це буду я", — сказав президент Трамп 22 травня про загрозу, яку Куба становить для США.

Держсекретар Марко Рубіо того ж дня заявив журналістам про "присутність російської та китайської розвідки" приблизно за 150 км від материкової частини Америки, повідомивши, що саме тому Куба "завжди становила загрозу національній безпеці США".

Із 18 відомих об'єктів радіоелектронної розвідки на острові, трьома активно керує Китай, ще два перебувають під управлінням Росії, а решта належать Кубі, згідно з офіційною оцінкою. Деякі з цих китайських і російських баз, за оцінками, управляються спільно з Кубою.

Один високопоставлений американський чиновник заявив, що Китай і Росія вважають свої об'єкти на Кубі одними з найважливіших пунктів прослуховування за кордоном. Чиновники заявили, що очікується збільшення кількості об'єктів і приплив співробітників іноземних розвідувальних служб, що є одним із чинників, які впливають на плани адміністрації Трампа щодо зміщення уряду в Гавані.

За словами офіційних осіб, основними об'єктами спостереження Пекіна і Москви є Центральне командування США в Тампі та Південне командування США недалеко від Майамі, хоча їхнє обладнання здебільшого перехоплює несекретні повідомлення. У США є методи, що дають змогу ускладнити спроби супротивників вести радіоелектронну розвідку, яка також спрямована на космодроми і прилеглу морську діяльність. У Трампа є нерухомість у Флориді, включно з його клубом Мар-а-Лаго.

Тим часом Гавана останнім часом зосередила більшу частину своїх розвідувальних зусиль на Гуантанамо, американській базі на південно-східному краю Куби, повідомили офіційні особи.

Китай і Росія діляться з Гаваною частиною інформації, яку вони збирають на Кубі, але більшу частину залишають собі. Серед американських офіційних осіб існує занепокоєння з приводу можливого зміцнення цих відносин, і адміністрація заявила, що стежитиме за розвитком подій.

За словами офіційних осіб, останніми тижнями США підвищили статус Куби як об'єкта розвідки після розпорядження, підписаного директором національної розвідки Тулсі Габбард, зазначивши, що адміністрація вже підтримувала інтенсивне шпигунство на острові. За словами офіційних осіб, США майже щодня здійснюють польоти розвідувальних безпілотників навколо острова і перебазували супутники-шпигуни для ретельнішого відстеження подій.

Деякі колишні чиновники поставили під сумнів, чи становлять ці дані значну нову загрозу, зазначивши, що у Росії та Китаю є багато інших способів збору розвідувальної інформації про цілі США.

"Час здається більш ніж зручним, з огляду на те, що ми багато років знаємо про присутність Росії та Китаю на Кубі та повідомлення про збір розвідувальної інформації звідти", — сказав Рікардо Зуніга, колишній високопоставлений працівник Держдепартаменту, який працював над політикою щодо Куби. Зуніга сказав, що незрозуміло, чи говорив Дональд Трамп із китайським лідером Сі Цзіньпіном або Володимиром Путіним. Співпраця Куби з Китаєм і Росією активізувалася під час першого терміну Трампа і сповільнилася під час адміністрації Байдена, оскільки Гавана відчула можливість дипломатичного діалогу зі США, заявив Хуан Гонсалес, який очолював політику щодо Латинської Америки в адміністрації Байдена. За його словами, Куба воліла б не мати тісних зв'язків із Пекіном і Москвою, але відчуває, що змушена через тиск із боку Вашингтона.

"Це демонструє абсолютний провал жорсткого підходу", — сказав Гонсалес, додавши, що припинення Кубою співробітництва в галузі розвідки з Китаєм і Росією "має бути предметом переговорів, але не досягає рівня загрози зміни режиму".

Кубинські офіційні особи заперечують, що острів служить базою для ворогів Америки або становить загрозу для США. Раніше цього тижня міністр закордонних справ Бруно Родрігес звинуватив адміністрацію Трампа у фабрикуванні "шахрайської справи" для виправдання економічних санкцій і потенційної військової інтервенції.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що Китай і Куба давно співпрацюють, і звинуватив США в поширенні помилкових наративів, спрямованих на дискредитацію Куби. Російське посольство не відповіло на запит про коментар, але представник МЗС Росії Марія Захарова в четвер засудила тиск США на Кубу і заявила, що Москва, як і раніше, надаватиме їй "активну підтримку".

Нагадаємо, цього тижня адміністрація Трампа домоглася пред'явлення обвинувачення Раулю Кастро, літньому патріарху Куби й колишньому президенту, звинувативши його в убивстві, змові з метою вбивства громадян США та знищенні літаків — крок, який, за словами нинішнього лідера Куби, "позбавлений будь-яких правових підстав".

Також стало відомо, що на Кубі вів переговори Марко Рубіо, сам за походженням кубинець. І спілкувався з онуком Рауля Кастро, 45-річним Рауліто. Але невідомо, про що вони в підсумку домовилися.