У США висунули звинувачення 94-річному Раулю Кастро

Адміністрація Трампа домоглася пред'явлення кримінальних звинувачень колишньому президенту Куби Раулю Кастро, і очікують, що Міністерство юстиції незабаром проведе пресконференцію з приводу обвинувального висновку.

Звинувачення стосуються ймовірної ролі 94-річного Кастро в організації 1996 року збиття двох цивільних літаків, що належали кубинсько-американській групі "Брати на допомогу". Унаслідок нападу загинули чотири людини, троє з яких — американці, повідомляє CNN.

Звинувачення Раулю Кастро, брату і наступнику диктатора Фіделя Кастро, посилило тиск на і без того напружені стосунки між двома противниками часів холодної війни.

Рауль Кастро зі своїм онуком Фото: Соцсети

Рауль Кастро, який обіймав у 1990-х посаду міністра оборони, імовірно, віддав наказ про напад, унаслідок якого загинуло четверо людей, зокрема троє громадян США.

Коли минулого тижня стало відомо про можливе пред'явлення обвинувачення, це негайно викликало побоювання з приводу великомасштабної військової операції на Кубі, подібної до тієї, яку було проведено у Венесуелі для арешту президента Ніколаса Мадуро. Наразі Мадуро утримується під вартою в Нью-Йорку за звинуваченням у торгівлі наркотиками.

Президент США Дональд Трамп також погрожував військовими діями, заявивши в березні, що Куба "скоро впаде", а потім повідомивши, що може робити з Кубою "все, що захоче". Держсекретар США Марко Рубіо, син кубинських іммігрантів, також публічно заявляв, що хотів би бачити зміну режиму в країні.

Рауль Кастро, один з останніх "ветеранів" кубинської революції — що відомо

Багато хто у світі дізнався про Рауля Кастро 1959 року, коли він і його брат Фідель спустилися з гір Сьєрра-Маестра на Кубі й повалили режим Фульхенсіо Батісти.

Рауль Кастро і Фідель Кастро 1958 року Фото: Соцсети

У той час як Фідель Кастро правив Кубою як глава виконавчої влади після революції, Рауль Кастро десятиліттями обіймав посаду міністра збройних сил країни. Водночас він був однією з найближчих довірених осіб свого брата, другою за впливовістю людиною в кубинському уряді і призначеним наступником Фіделя.

Час Рауля нарешті настав 2006 року, коли хворий Фідель Кастро тимчасово призначив свого брата на пост глави держави, перш ніж остаточно піти у відставку з поста глави держави 2008 року. Будучи президентом, Рауль провів низку важливих реформ, але країна залишалася вкрай авторитарною.

Головною з цих реформ стала "кубинська відлига" 2015 року, коли Куба і Сполучені Штати за президента Барака Обами встановили офіційні дипломатичні відносини після багатьох років холодної ворожнечі. Однак ця відлига припинилася з приходом до влади президента США Дональда Трампа у 2017 році.

Коли Рауль, зі свого боку, залишив посаду президента 2018 року, поступившись нею Мігелю Діасу-Канелю, це поклало край більш ніж 60-річному правлінню Кастро на Кубі. Проте, він залишається важливою фігурою як за лаштунками, так і в історії Куби — у свої 94 роки він є одним з останніх нині живих командирів революції в країні.

