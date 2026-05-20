В США предъявили обвинения 94-летнему Раулю Кастро

Администрация Трампа добилась предъявления уголовных обвинений бывшему президенту Кубы Раулю Кастро, и ожидается, что Министерство юстиции вскоре проведет пресс-конференцию по поводу обвинительного заключения.

Обвинения касаются предполагаемой роли 94-летнего Кастро в организации в 1996 году сбития двух гражданских самолетов, принадлежавших кубинско-американской группе "Братья на помощь". В результате нападения погибли четыре человека, трое из которых — американцы, сообщает CNN.

Обвинение Раулю Кастро, брату и преемнику диктатора Фиделя Кастро, усилило давление на и без того напряженные отношения между двумя противниками времен холодной войны.

Рауль Кастро со своим внуком Фото: Соцсети

Рауль Кастро, занимавший в 1990-х пост министра обороны, предположительно отдал приказ о нападении, в результате которого погибли четыре человека, в том числе трое граждан США.

Відео дня

Когда на прошлой неделе стало известно о возможном предъявлении обвинения, это немедленно вызвало опасения по поводу крупномасштабной военной операции на Кубе, подобной той, что была проведена в Венесуэле для ареста президента Николаса Мадуро. В настоящее время Мадуро содержится под стражей в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками.

Президент США Дональд Трамп также угрожал военными действиями, заявив в марте, что Куба "скоро падет", а потом сообщив, что может делать с Кубой "все, что захочет". Госсекретарь США Марко Рубио, сын кубинских иммигрантов, также публично заявлял, что хотел бы видеть смену режима в стране.

Рауль Кастро, один из последних "ветеранов" кубинской революции – что известно

Многие в мире узнали о Рауле Кастро в 1959 году, когда он и его брат Фидель спустились с гор Сьерра-Маэстра на Кубе и свергли режим Фульхенсио Батисты.

Рауль Кастро и Фидель Кастро в 1958 году Фото: Соцсети

В то время как Фидель Кастро правил Кубой в качестве главы исполнительной власти после революции, Рауль Кастро десятилетиями занимал пост министра вооруженных сил страны. При этом он был одним из ближайших доверенных лиц своего брата , вторым по влиятельности человеком в кубинском правительстве и назначенным преемником Фиделя.

Время Рауля наконец настало в 2006 году, когда больной Фидель Кастро временно назначил своего брата на пост главы государства, прежде чем окончательно уйти в отставку с поста главы государства в 2008 году. Будучи президентом, Рауль провел ряд важных реформ, но страна оставалась крайне авторитарной.

Главной из этих реформ стала "кубинская оттепель" в 2015 году, когда Куба и Соединенные Штаты при президенте Бараке Обаме установили официальные дипломатические отношения после многих лет холодной вражды. Однако эта оттепель прекратилась с приходом к власти президента США Дональда Трампа в 2017 году.

Когда Рауль, в свою очередь, покинул пост президента в 2018 году, уступив его Мигелю Диасу-Канелю, это положило конец более чем 60-летнему правлению Кастро на Кубе. Тем не менее, он остается важной фигурой как за кулисами, так и в истории Кубы – в свои 94 года он является одним из последних ныне живущих командиров революции в стране.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что Марко Рубио проводит секретные переговоры с внуком и временным опекуном престарелого Рауля Кастро. С Раулем Гильермо Родригесом Кастро по прозвищу "Раулито" США общаются в обход официальных каналов кубинского правительства.

А британский журналист лично поехал на Кубу, чтобы посмотреть, что происходит на "острове Свободы" в условиях блокады и топливного кризиса. По его словам, "Куба перестала функционировать".