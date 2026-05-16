По примеру Мадуро: США могут обвинить лидера Кубы по делу 30-летней давности

На этой неделе администрация Трампа резко усилила давление на Кубу, и реальная опасность нависла над Раулем Кастро, братом Фиделя Кастро, бывшего лидера Острова Свободы.

Американские военные и разведывательные службы активизировали разведывательные полеты вокруг острова. В частных разговорах официальные лица говорят о предстоящем наращивании вооруженных сил в регионе, сообщает The New York Times.

Более того, 14 мая директор ЦРУ Джон Ратклифф посетил Кубу и потребовал от властей закрыть российские и китайские посты прослушивания и предпринять шаги по открытию экономики.

Издание со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений в правительстве США, пишет, что федеральные прокуроры в Майами работают над предъявлением обвинения Раулю Кастро. Прокуроры все еще обсуждают масштабы возможного обвинения.

Как и обвинение против лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, оно может включать обвинения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Также Кастро могут предъявить обвинения по факту сбития Кубой в феврале 1996 года самолетов, принадлежавших гуманитарной организации "Братья на помощь".

В письме Трампу от 13 февраля четыре члена Конгресса от Республиканской партии обратились в Министерство юстиции с просьбой рассмотреть вопрос о предъявлении обвинения Раулю Кастро-старшему, который занимал пост министра обороны Кубы во время нападения.

В нем цитировались сообщения в СМИ, указывающие на то, что Рауль Кастро одобрил сбитие самолетов, которое члены организации назвали "хладнокровными убийствами".

"Мы безоговорочно считаем, что Рауль Кастро несет ответственность за это чудовищное преступление. Пришло время привлечь его к ответственности", — заявляют авторы.

Этот эпизод надолго укрепил позицию США по отношению к Гаване. Президент Билл Клинтон, который надеялся либерализовать отношения с Гаваной, назвал сбитие самолетов "ужасающим напоминанием о природе кубинского режима — репрессивного, жестокого, презирающего международное право".

В 1996 году, когда истребитель МиГ кубинских ВВС сбил два самолета Cessna над Флоридским проливом, погибли четыре человека. Трое из них были гражданами США, а один — резидентом США. Самолеты эксплуатировались организацией "Братья на помощь" (Brothers to the Rescue), базирующейся в Майами кубинской группой эмигрантов, основанной несколькими годами ранее для оказания помощи кубинским беженцам и поддержки свержения режима Кастро.

Группа заявила, что самолеты выполняли гуманитарную миссию по поиску кубинских беженцев, направлявшихся во Флориду на плотах, которым могла потребоваться помощь.

Куба настаивала на том, что самолеты нарушили ее воздушное пространство, что оспаривалось международными авиационными властями. Но после того, как группа сбросила антиправительственные листовки над островом во время предыдущих миссий, Гавана пригрозила применить силу против этих самолетов.

Сбитие самолета вызвало ярость у кубинских эмигрантов в Майами и широкий резонанс в Вашингтоне. В течение нескольких дней Конгресс принял долго откладывавшийся закон, известный как Закон Хелмса-Бертона, возможно, самый жесткий закон против Кубы.

Среди прочего, он обусловил снятие американских санкций падением режима Кастро и предоставил новые права американцам и кубинским американцам, претендующим на кубинскую собственность, конфискованную после победы в революции 1959 года.

Клинтон, который долго противился принятию этого закона, подписал его, не раздумывая, 12 марта 1996 года.

Что касается возможного похищения Рауля Кастро, как это было с Мадуро, то такой вариант менее вероятен. Хотя формально он отстранен от власти, Кастро-старший остается одним из самых влиятельных голосов в кубинской политике. Состояние его здоровья до конца не изучено, но он слаб, плохо слышит и с трудом говорит. Рауль Кастро уже некоторое время не делал публичных заявлений. Поэтом захват 94-летнего пожилого человека элитной группой специального назначения, вероятно, будет выглядеть не лучшим образом для США.

Недавно стало известно, что госсекретарь Марко Рубио проводит секретные переговоры с внуком и временным опекуном престарелого фактического диктатора Кубы Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро по прозвищу "Раулито". Общение прохоият в обход официальных каналов кубинского правительства.

Рубио и его команда видят в 41-летнем внуке Кастро и его окружении представителей молодого поколения кубинцев, ориентированных на бизнес, для которых революционный коммунизм потерпел неудачу и которые видят ценность в сближении с США.

Напомним, британский журналист лично поехал на Кубу, чтобы посмотреть, что происходит на "острове Свободы" в условиях блокады и топливного кризиса. По его словам, "Куба перестала функционировать".