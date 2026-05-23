Пока Трамп медлит: Китай и Россия развернули шпионскую сеть на Кубе, — WSJ

По словам официальных лиц, знакомых с оценками американской разведки, в последние годы Китай и Россия расширили свои разведывательные операции на Кубе, инвестируя в средства электронного прослушивания, используемые для шпионажа за американскими военными объектами во Флориде, и примерно утроив численность персонала разведки, работающего на них, с 2023 года, сообщает Wall Street Journal.

Полученные данные свидетельствуют о том, что Пекин и Москва добавляют все более современное оборудование в зону действия двух штабов американских военных, контролирующих операции на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Несмотря на многолетнюю разведывательную деятельность Китая и России на острове, Вашингтон теперь использует этот вопрос для усиления своей публичной позиции в пользу эскалации кампании давления на Кубу. Новые оценки появились на фоне заявления администрации Трампа о том, что Куба представляет собой "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности США, утверждая, что коммунистическое государство является зловещей площадкой для противников Вашингтона.

"Другие президенты рассматривали этот вопрос 50-60 лет, предпринимая какие-то действия. Похоже, что это буду я", — сказал президент Трамп 22 мая об угрозе, которую Куба представляет для США.

Госсекретарь Марко Рубио в тот же день заявил журналистам о "присутствии российской и китайской разведки" примерно в 150 км от материковой части Америки, сообщив, что именно поэтому Куба "всегда представляла угрозу национальной безопасности США".

Из 18 известных объектов радиоэлектронной разведки на острове, три активно управляются Китаем, еще два находятся под управлением России, а остальные принадлежат Кубе, согласно официальной оценке. Некоторые из этих китайских и российских баз, по оценкам, управляются совместно с Кубой.

Один высокопоставленный американский чиновник заявил, что Китай и Россия считают свои объекты на Кубе одними из наиболее важных пунктов прослушивания за рубежом. Чиновники заявили, что ожидается увеличение числа объектов и приток сотрудников иностранных разведывательных служб, что является одним из факторов, влияющих на планы администрации Трампа по смещению правительства в Гаване.

По словам официальных лиц, основными объектами наблюдения Пекина и Москвы являются Центральное командование США в Тампе и Южное командование США недалеко от Майами, хотя их оборудование в основном перехватывает несекретные сообщения. У США есть методы, позволяющие осложнить попытки противников вести радиоэлектронную разведку, которая также направлена ​​на космодромы и близлежащую морскую деятельность. У Трампа есть недвижимость во Флориде, включая его клуб Мар-а-Лаго.

Между тем, Гавана в последнее время сосредоточила большую часть своих разведывательных усилий на Гуантанамо, американской базе на юго-восточной оконечности Кубы, сообщили официальные лица.

Китай и Россия делятся с Гаваной частью информации, которую они собирают на Кубе, но большую часть оставляют себе. Среди американских официальных лиц существует обеспокоенность по поводу возможного укрепления этих отношений, и администрация заявила, что будет следить за развитием событий.

По словам официальных лиц, в последние недели США повысили статус Кубы как объекта разведки после распоряжения, подписанного директором национальной разведки Тулси Габбард, отметив, что администрация уже поддерживала интенсивный шпионаж на острове. По словам официальных лиц, США почти ежедневно совершают полеты разведывательных беспилотников вокруг острова и перебазировали спутники-шпионы для более тщательного отслеживания событий.

Некоторые бывшие чиновники поставили под сомнение, представляют ли эти данные значительную новую угрозу, отметив, что у России и Китая есть много других способов сбора разведывательной информации о целях США.

"Время кажется более чем удобным, учитывая, что мы много лет знаем о присутствии России и Китая на Кубе и сообщениях о сборе разведывательной информации оттуда", — сказал Рикардо Зунига, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, работавший над политикой в ​​отношении Кубы. Зунига сказал, что неясно, говорил ли Дональд Трамп с китайским лидером Си Цзиньпином или Владимиром Путиным. Сотрудничество Кубы с Китаем и Россией активизировалось во время первого срока Трампа и замедлилось во время администрации Байдена, поскольку Гавана почувствовала возможность дипломатического диалога с США, заявил Хуан Гонсалес, возглавлявший политику в отношении Латинской Америки в администрации Байдена. По его словам, Куба предпочла бы не иметь тесных связей с Пекином и Москвой, но чувствует, что вынуждена из-за давления со стороны Вашингтона.

"Это демонстрирует абсолютный провал жесткого подхода", — сказал Гонсалес, добавив, что прекращение Кубой сотрудничества в области разведки с Китаем и Россией "должно быть предметом переговоров, но не достигает уровня угрозы смены режима".

Кубинские официальные лица отрицают, что остров служит базой для врагов Америки или представляет угрозу для США. Ранее на этой неделе министр иностранных дел Бруно Родригес обвинил администрацию Трампа в фабрикации "мошеннического дела" для оправдания экономических санкций и потенциальной военной интервенции.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что Китай и Куба давно сотрудничают, и обвинил США в распространении ложных нарративов, направленных на дискредитацию Кубы. Российское посольство не ответило на запрос о комментарии, но представитель МИД России Мария Захарова в четверг осудила давление США на Кубу и заявила, что Москва по-прежнему будет оказывать ей "активную поддержку".

Напомним, на этой неделе администрация Трампа добилась предъявления обвинения Раулю Кастро, престарелому патриарху Кубы и бывшему президенту, обвинив его в убийстве, заговоре с целью убийства граждан США и уничтожении самолетов — шаг, который, по словам нынешнего лидера Кубы, "лишен каких-либо правовых оснований".

Также стало известно, что на Кубе вел переговоры Марко Рубио, сам по происхождению кубинец. И общался с внуком Рауля Кастро, 45-летним Раулито. Но неизвестно, о чем они в итоге договорились.