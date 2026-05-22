Трамп потерял еще одного союзника: глава разведки Тулси Габбард ушла в отставку

Габбард покинула администрацию Дональда Трампа, поскольку ее муж борется с "чрезвычайно редким" видом рака. Но также это произошло после нескольких месяцев слухов о том, что президент был в ярости от действий главы разведки.

В пятницу Габбард встретилась с Трампом в Овальном кабинете, где передала ему заявление об отставке. Она официально покинет пост директора Национальной разведки 30 июня. Тулси подала в отставку, сославшись на недавний диагноз редкой формы рака у ее мужа, после нескольких месяцев нарастающего недовольства решением президента начать войну против Ирана, пишет Daily Mail.

Габбард стала четвертым членом кабинета Трампа, подавшим в отставку за последние три месяца, что является чрезвычайно высоким показателем текучести кадров среди женщин, работающих при президенте.

В своем официальном заявлении об отставке Тулси Габбард благодарит Трампа и говорит, что она "глубоко благодарна за оказанное мне доверие и за возможность руководить" ведущим разведывательным агентством в течение полутора лет.

Она сообщила, что ее мужу, Абрахаму Уильямсу, "в ближайшие недели и месяцы предстоят серьезные испытания".

"В данный момент я вынуждена отойти от государственной службы, чтобы быть рядом с ним и оказывать ему всестороннюю поддержку в этой борьбе", — сказала она.

Габбард познакомилась с Уильямсом, кинорежиссером и оператором, в 2012 году, когда он работал волонтером в ее избирательной кампании в Конгресс на Гавайях , и в апреле 2015 года они поженились на традиционной ведической церемонии.

Тулси Габбард представляла неинтервенционистское крыло кабинета Трампа, и ее уход последовал за уходом ее заместителя Джо Кента, который подал в отставку всего несколько месяцев назад, опубликовав резкое письмо, в котором обвинил Израиль в том, что он ввел президента в заблуждение, подтолкнув его к войне с Ираном.

