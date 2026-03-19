Война в Иране началась под давлением Израиля: разведчик Трампа дал скандальное интервью

Джо Кент, бывший директор Национального контртеррористического центра США, дал интервью Такеру Карлсону, который, будучи ранее поклонником Дональда Трампа, начал критиковать его за войну в Иране. Теперь Кент находится под следствием ФБР по обвинению в утечке информации.

Интервью Джо Кента 18 марта бывшему ведущему Fox News и автору правых подкастов Такеру Карлсону длилось почти два часа. Это были его первые публичные комментарии после отставки с поста. Заявление он подал 17 марта, сообщив, что Иран не угрожал США, а война (или операция "Эпическая ярость") началась под давлением Израиля и его "мощного американского лобби". Скандал только разгорается и Фокус выяснил все, что известно о Джо Кенте и его заявлениях.

Кто такой Джо Кент

45-летний Джо Кент — бывший солдат Сил специального назначения армии США, совершивший 11 боевых командировок, в том числе во время войны в Ираке под руководством США.

Его первая жена, Шеннон Кент, криптолог ВМС США, погибла в Сирии в 2019 году в результате теракта, совершенного смертником; у нее остались двое детей.

После ухода из армии Кент работал офицером военизированного подразделения Центрального разведывательного управления (ЦРУ), а затем начал политическую карьеру.

Дважды он баллотировался от Республиканской партии в Конгресс США, чтобы представлять юго-западный штат Вашингтон. Но оба раза, в 2022 и 2024 годах, он потерпел поражение от центристки-демократки Мари Глюзенкамп Перес.

Трамп поддержал Кента на обеих выборах, хотя кандидат был замешан в многочисленных скандалах, в том числе в том, что он заплатил члену ультраправой группировки Proud Boys гонорар за консультации.

В администрации Дональда Трампа Кент возглавлял Национальный контртеррористический центр менее восьми месяцев. Его начальницей была Тулси Габбард, директор национальной разведки, которая называла его "патриотом", который понимает "угрозы исламистского терроризма".

Отставка и интервью Джо Кента – раскол в рядах фанатов Трампа

В заявлении Кента об отставке говорилось, что он уходит в отставку, потому что не может "с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране".

"Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и ясно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби", — заявил Джо Кент, отметив, что для него было честью служить под руководством Трампа и Тулси Габбард.

После этого он почти два часа общался с Такером Карлсоном. Интервью охватывало широкий круг тем, включая войну в Иране, а также убийство Чарли Кирка и правительственные документы по делу об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди.

Кент рассказал Карлсону, что в преддверии войны в Иране доступ к президенту Дональду Трампу был ограничен, и отметил, в частности, что "значительной части ключевых лиц, принимающих решения, не разрешалось приходить и высказывать свое мнение" президенту США.

Кент отметил, что перед ударами США по иранским ядерным объектам в прошлом году разгорелись "оживленные дебаты".

"Они обсуждали это, знаете ли, за закрытыми дверями, и у тех, кто не согласен, не было возможности высказаться", — сказал он.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа сообщил CNN, что ранее Белый дом отстранил Кента от участия в брифингах президента по вопросам разведки, в том числе и по Ирану.

Джо Кент заявил, что не было никаких "разведывательных данных" о том, что Иран собирается совершить "внезапную атаку".

"Никаких разведывательных данных не было, что говорило бы: "Эй, в какой бы день это ни было, 1 марта, иранцы собираются совершить крупное внезапное нападение, они собираются устроить что-то вроде 11 сентября, Перл-Харбора и т. д. Они собираются атаковать одну из наших баз". Ничего подобного не было", — сказал Кент.

Трамп и Белый дом неоднократно ссылались на непосредственную угрозу со стороны Ирана как на причину для нанесения ударов по этой стране.

Кент также утверждал, что покойный верховный лидер Ирана Али Хаменеи , погибший в прошлом месяце в результате совместных ударов США и Израиля, смягчал ядерную программу страны и предупреждал, что в случае его устранения, иранцы сплотятся.

На вопрос Такера Карлсона о том, находится ли Иран на грани получения ядерного оружия, Кент ответил: "Нет, не находится", добавив, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы "не отказываться полностью от ядерной программы".

Кент также заявил, что, по его мнению, Израиль втянул США в конфликт и оказывает значительное влияние на американскую политику на Ближнем Востоке.

Он сослался на комментарии госсекретаря Марко Рубио, который ранее в этом месяце утверждал, что Иран представляет собой непосредственную угрозу, поскольку США считают, что Израиль вот-вот нападет, и Иран ответит ударом. Он назвал рассуждения Рубио ошибочными, поскольку, по его словам, не было оснований полагать, что Иран нападет без провокации.

"Таким образом, непосредственная угроза, о которой говорит госсекретарь, исходит не от Ирана, а от Израиля?" — спросил Карлсон.

"Именно так, — ответил Кент. — И я думаю, это говорит о более широкой проблеме: кто отвечает за нашу политику на Ближнем Востоке".

Кент, которого в прошлом критиковали за связи с крайне правыми деятелями, включая белых националистов и сторонников нацизма, в своем заявлении об отставке уделил много внимания Израилю, а некоторые республиканцы обвинили его в распространении антисемитских теорий заговора.

Кент заявил, что его побудило высказаться именно на этой неделе то, что он чувствовал, будто его голос и его комментарии "заглушаются" еще до того, как дойдут до Белого дома.

"В минувшие выходные мне стало совершенно ясно, что наше послание просто не доходит до адресата. Я знаю, что произойдет, если я останусь и буду мириться с этим, я буду, знаете ли, по уши в этом, пытаясь постепенно что-то изменить. Но моя возможность быть услышанным, представить данные, противоречащие траектории и повестке дня администрации, будет подавлена ​​еще до того, как это дойдет до Белого дома", — добавил он.

При этом Кент утверждает, что Дональд Трамп был "уважительным", принимая его отставку.

Такер Карлсон в своей передаче активно защищал Кента и заявил, что тот расплачивается за то, что ранее предсказывал, что война с Ираном обернется катастрофой.

"Джо Кент был прав. Следовательно, Джо Кента нужно уничтожить", — сказал Карлсон: "И, конечно же, сейчас предпринимаются попытки сделать это, представить Джо Кента как орудие исламистов или как человека, сливающего информацию".

Джо Кент также затронул ряд других вопросов, представляющих большой интерес для движения MAGA, включая убийство Чарли Кирка. Он сообщил, что Министерство юстиции и ФБР не позволили ему расследовать возможные иностранные связи с убийством Кирка. Ранее CNN сообщало, что в прошлом году Кент подвергся критике со стороны директора ФБР Кэша Пателя и других должностных лиц Министерства юстиции после того, как попытался получить доступ к системам ФБР для расследования смерти Кирка.

Кент заявил, что консервативного активиста Чарли Кирка могли убить из-за попытки предотвратить эту войну.

Кент говорит, что Кирк перед смертью сказал ему: "Джо, не дай нам ввязаться в войну с Ираном".

"А потом его внезапно публично убили, и нам не разрешали задавать никаких вопросов об этом. Нам не дали продолжить расследование. Есть вопросы, на которые не было ответов. Чарли находился под большим давлением со стороны многих про-израильских доноров. Мы знаем, что Чарли выступал перед президентом Трампом против этой войны с Ираном", — заявил Кент в эфире Карлсона.

Он говорит, что продвигал эту версию в ФБР, но те его не слушали.

Официальный представитель ФБР, заявил, что причина проста: "Это не заговор. У Кента безумные идеи. Мы поймали убийцу. И нам совсем не нужен был парень, который выдвигал бы нелепые альтернативные теории о зарубежных эскадронах смерти, которые защита использовала бы, чтобы убийца мог остаться на свободе".

Когда Карлсон спросил Кента, скрываются ли от общественности документы, касающиеся убийства Кеннеди в 1963 году , тот ответил, что, по его мнению, в этих документах нет ничего "сенсационного", но добавил: "Система не хочет приучать нас к быстрому рассекречиванию информации".

Джо Кент находится под следствием ФБР

Как сообщили Axios три источника, знакомые с делом, бывший глава контртеррористического подразделения Джо Кент уже несколько месяцев находится под следствием ФБР по подозрению в утечке секретной информации и именно поэтому его отстранили от брифингов с Дональдом Трампом.

Один из источников сообщил, что Кента подозревали в утечке информации Такеру Карлсону и другому консервативному подкастеру. Этот источник также заявил, что ФБР изучает утечку разведывательной информации, касающейся Израиля и Ирана.

"Он оставил после себя довольно внушительный след в интернете, и за ним следили в течение нескольких месяцев. Он попытается сказать, что это было местью за его отставку — но все наоборот: он уволился, потому что в отношении него ведется расследование, и он знал об этом", — сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

Интрига заключается в следующем: непонятно, почему Кента не уволили немедленно, как только началось расследование.

