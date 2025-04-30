"Его правительство пыталось убить многих": Такер Карлсон назвал Зеленского "врагом США" (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению американского журналиста Такера Карлсона, является "настоящим врагом США". По его мнению, Зеленский "не представляет народ Украины".

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Об этом журналист сказал в беседе со своей коллегой Мегин Келли, ведущей подкаста The Megyn Kelly Show.

Ведущая спросила об отношении Карлсона к перепалке в Овальном кабинете

Сначала ведущая спросила об отношении журналиста к перепалке в Овальном кабинете между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Журналист удивился, как Зеленский разговаривал с Трампом и якобы все его слова можно свести к фразе "Дайте нам деньги, иначе у Штатов будут проблемы". Такер полагает, что Трамп поверил своим ушам, когда услышал ультиматум.

"Слушайте, это было невероятно. Зеленский — это враг США. Его правительство, похоже, пыталось убить многих людей, включая известных консерваторов. Я думаю, это весьма мрачное правительство", — поделился рассуждениями американский журналист.

Кроме этого, он обратил внимание на истечение сроков полномочий Зеленского и заявил, что он "не представляет народ Украины". Карлсон призвал власти США расследовать наличие у Зеленского недвижимости и сбережений в США, а также проверить все доходы его окружения.

Зеленский, по убеждению журналиста, активно "пытается рассорить США и Европу".

Офис президента Украины, лично Зеленский и высокопоставленные чиновники не комментировали высказывания Карлсона.

Напомним, 10 апреля Карлсон в интервью с американским радиоведущим Алексом Джонсом заявил о руководстве США войной в Украине. По его словам, американские власти переоценили собственные силы.

Карлсон также называл Украину "источником безумия, которое дестабилизирует Запад". Журналист не понимает, почему президента РФ Владимира Путина считают врагом в США.