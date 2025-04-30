"Его правительство пыталось убить многих": Такер Карлсон назвал Зеленского "врагом США" (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению американского журналиста Такера Карлсона, является "настоящим врагом США". По его мнению, Зеленский "не представляет народ Украины".
Об этом журналист сказал в беседе со своей коллегой Мегин Келли, ведущей подкаста The Megyn Kelly Show.
Сначала ведущая спросила об отношении журналиста к перепалке в Овальном кабинете между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Журналист удивился, как Зеленский разговаривал с Трампом и якобы все его слова можно свести к фразе "Дайте нам деньги, иначе у Штатов будут проблемы". Такер полагает, что Трамп поверил своим ушам, когда услышал ультиматум.
"Слушайте, это было невероятно. Зеленский — это враг США. Его правительство, похоже, пыталось убить многих людей, включая известных консерваторов. Я думаю, это весьма мрачное правительство", — поделился рассуждениями американский журналист.
Кроме этого, он обратил внимание на истечение сроков полномочий Зеленского и заявил, что он "не представляет народ Украины". Карлсон призвал власти США расследовать наличие у Зеленского недвижимости и сбережений в США, а также проверить все доходы его окружения.
Зеленский, по убеждению журналиста, активно "пытается рассорить США и Европу".
Офис президента Украины, лично Зеленский и высокопоставленные чиновники не комментировали высказывания Карлсона.
Напомним, 10 апреля Карлсон в интервью с американским радиоведущим Алексом Джонсом заявил о руководстве США войной в Украине. По его словам, американские власти переоценили собственные силы.
Карлсон также называл Украину "источником безумия, которое дестабилизирует Запад". Журналист не понимает, почему президента РФ Владимира Путина считают врагом в США.