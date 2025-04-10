"Мы только что проиграли войну": Такер Карлсон обвинил Вашингтон в равнодушии к Украине (видео)

Американский журналист заявил, что войной в Украине руководили США и они переоценили свои силы. По его словам, Украину и сотни тысяч ее граждан буквально уничтожили, но до этого "никому нет дела".

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Об этом известно из интервью с американским радиоведущим и конспирологом Алексом Джонсом, опубликованного 10 апреля на YouTube-канале Такера Карлсона.

О войне США с Россией и охваченном огнем Кремле — с 47:06

"Одна вещь, которая, как мне кажется, не дошла до сознания политиков в Вашингтоне — мы только что проиграли войну с Россией. Этой войной руководили США: Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ. Это никогда не было об Украине", — заявил журналист.

По его словам, в Вашингтоне никого не беспокоят Украина или сотни тысяч погибших на фронте ее граждан. Американских политиков, не волнует, что страна будет заселена людьми из "третьего мира".

"Мы буквально ликвидировали Украину — и никому нет до этого дела. Это была война против России. Мы ненавидим Россию по многим причинам, главным образом — духовным. Но мы проиграли", — заверил Карлсон.

Он поделился, что тревожиться, потому что об этом "никто не говорит вслух". По мнению журналиста, США переоценивают собственную силу.

"Это как 60-летний разведенный мужчина, который подходит к молодой женщине, думая, что она действительно заинтересована в нем, не понимая, как это выглядит со стороны. Он живет в представлении, что ему все еще 25, не осознавая свою теперешнюю ситуацию. И унижает себя", — сравнил он.

Карлсон отметил, что то же самое может происходить на уровне целых наций. Люди могут считать себя способными влиять на определенные события, когда это не так. Таким образом "разрушаются империи и испаряются народы". Интервьюер признался, что его это действительно пугает.

"Мы должны признать: мы не смогли выиграть обычную войну против России. Точка. Что это говорит о нашей силе? Возможно, стоит немного скорректировать свои ожидания", — добавил он.

Также Карлсон вспомнил свою поездку зимой 2024 года в Москву, где он записывал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Проезжая мимо Кремля, журналист увидел дым.

"Я позвонил в пресс-службу, с которой контактировал, и сказал: "Кажется, ваш Кремль пылает." Они ответили: "Нет-нет, ничего не произошло." А я ведь видел собственными глазами. Они не хотят признавать, что не смогли защитить свою столицу", — рассказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что имеет "оружие, о котором никто не имеет представления". Он назвал его самым мощным в мире, заверив в отсутствии в мире ни одного аналога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов приобрести крупную партию оружия у США. В частности, речь идет о средствах ПВО, за которые украинцы готовы заплатить "и 30 млрд, и 50 млрд долларов".